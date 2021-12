Alex Zanardi is anderhalf jaar na ongeluk uit het ziekenhuis

Wat er ook gebeurt, Alex Zanardi is niet klein te krijgen.

Als er een bokaal zou zijn voor de meest inspirerende persoon uit de geschiedenis van de autosport, dat zou Alex Zanardi een goede kanshebber zijn. Niet omdat hij de meest succesvolle coureur was. Wél omdat hij als geen ander liet zien wat doorzettingsvermogen is.

Alex Zanardi heeft alle kans gekregen om zijn doorzettingsvermogen te laten zien. Hij heeft namelijk ongelofelijk veel pech gehad in zijn leven. Het begon al in 1993, toen hij werd aangereden op de fiets en meerdere botbreuken opliep. Hij reed op dat moment voor Lotus in de F1. Datzelfde seizoen was het weer raak, toen hij crashte op Spa en zijn seizoen vroegtijdig moest beëindigen.

Het noodlot sloeg pas écht toe in 2001, toen hij zwaar crashte tijdens een CART-race op de Lausitzring. Dit was de horrorcrash die hem zijn beide benen kostte. Voor velen zou dat het einde van hun racecarrière betekenen, maar niet voor Alessandro Zanardi. Met protheses en een ijzeren wilskracht maakte hij een comeback in de racerij.

Daarnaast wierp hij zich op een andere sport, namelijk handbiken. Met succes: Zanardi won meerdere gouden medailles op de Paralympische Spelen.

Blijkbaar had Zanardi nog niet genoeg pech gehad in zijn leven, want in 2020 was hij wéér het slachtoffer van een ernstig ongeluk. Tijdens een afdaling met zijn handbike klapte hij vol op een tegemoetkomende vrachtwagen. Hij overleefde het ongeluk, maar daar was zo’n beetje alles mee gezegd.

Nu is er dan toch weer goed nieuws te melden. Anderhalf jaar na het ongeluk heeft de inmiddels Zanardi het ziekenhuis mogen verlaten. Dat meldt BMW, waar Zanardi ambassadeur van is, in een persbericht. Zanardi’s vrouw vertelt dat er veel vooruitgang is geboekt. Dat neemt niet weg dat de 55-jarige Italiaan nog een lange weg te gaan heeft. Maar de revalidatie kan dus verder wel thuis plaatsvinden. Aan zijn doorzettingsvermogen zal het in ieder geval niet liggen.

Foto: Alex Zanardi in 2019