Ford kiest toch andere datum voor onthulling Bronco

Ford ziet in dat hun onthulling van de Bronco een beetje ongelukkig gekozen is.

Het is een bekend gegeven dat autofabrikanten vaak van elkaar afkijken. De beste ideeën zijn niet altijd je eigen, zo lang je er maar een eigen twist aan geeft.

De wederopstand van de Bronco

Het komt wel verdacht ongelukkig tegelijk met de nieuwe Land Rover Defender, zo’n compacte ‘ruige’ SUV van Ford. Maar het is waar: na een sabbatical van iets meer dan 20 jaar brengt Ford de Bronco terug als een compacte ‘SUV’, de onthulling vindt spoedig plaats. Op 9 juli, welteverstaan.

Ongelukkig

Het is altijd leuk als dingen toevallig precies op een bepaalde manier uitkomen. Het kan echter ook vervelend toevallig zijn. 9 juli is net die ene dag in het jaar die je had moeten vermijden, als je de geschiedenis van de Bronco kent. Zoals collega @willeme al vertelde toen de datum onthuld werd: de Ford Bronco was minder populair dan de naamsbekendheid doet vermoeden. De auto maakte namelijk vooral furore toen de 5-0 massaal achter een wit exemplaar aanzat, bestuurd door OJ Simpson. Dat hebben veel mensen gezien en het leverde de Bronco een cultstatus op. Maar het is belangrijk om te vermelden dat deze achtervolging te maken heeft met een moordzaak. Het is te makkelijk om OJ Simpson neer te zetten als ‘een fan van de Ford Bronco’. Een beetje ongelukkig gekozen van Ford.

Stom toeval

Mark Truby, de plaatselijke woordvoerder van Ford, informeert dan ook dat ze op de hoogte zijn van het stomme toeval. Truby zet op Twitter dat de datum ‘ongelukkig overeenkwam’. Uit respect wordt de datum daarom gewijzigd.

UPDATE: The reveal of the all-new Ford Bronco lineup will now happen on Monday, July 13. The previous targeted date of July 9 unintentionally coincided with O.J. Simpson’s birthday. We wanted to be sensitive and respectful of this concern. — Mark Truby (@mtruby) June 19, 2020

Nieuwe datum

Noteer dus een paar dagen verderop in je agenda: 13 juli. Dat geeft Ford nog even een buffer van vijf dagen en zo is er geen OJ Simpson-gerelateerd probleem rond de onthulling van de Bronco. Of dit echt ongelukkig is weet je natuurlijk niet, er wordt direct achteraan gezet dat de PR-machine zo ook volle toeren draait. We zijn goedgelovig op deze zaterdagochtend en gaan even van dat eerste uit.