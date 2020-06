Supercar-anekdotes van de redactie: deel II

Of het nou een poster aan de muur is, of een ontmoeting in het echt, iedereen heeft wel een persoonlijke herinnering aan een supercar. De Autoblog-redactie geeft jullie deze week onze persoonlijke herinneringen.

Het zal jullie vast niet zijn ontgaan: deze week staat bij Autoblog in het teken van supercars. Dat betekent extra veel video’s en artikelen over deze hele speciale auto’s. Eerder deze week gaf een deel van de redactie al wat persoonlijke supercar-herinneringen aan jullie. Vandaag in het tweede deel van de supercar-anekdotes, krijgen jullie nog meer van onze verhalen te horen. Loek mag vandaag het spits afbijten.

Loek – Best of the Best: Bugatti Veyron

Het is toch een beetje cliché, zeggen dat de Bugatti Veyron je jeugdheld is. Een bewijs van extreem diepe autokennis is het namelijk niet, bijna iedereen kent de cijfers wel. En toch blijft het de ultieme supercar. Bovendien was het project altijd bijzonder voor mij. Het kwam rond mijn geboorte tot stand en tegen de tijd dat ik wist hoe pk’s en topsnelheid werkte, was het 2005 en kwam de productieversie op de markt. Ik ben niet zo van de posters, een schaalmodelletje van de Veyron nam die rol op zich. Doelstelling voor een jonge versie van mij: een keer zo’n auto spotten.

2009: missie geslaagd… of toch niet?

In 2009 was ik op vakantie in Monaco. Toevallig wist ik van horen zeggen dat een local zijn Veyron aan het uitlaten was. Rondhangen op de auto-hotspots dus. Maar geen Veyron gezien. Pas na het verlaten van Monaco kwam het angstaanjagende front van de Veyron in kwestie tegemoet en dan merk je dat privacy glass achterin ook irritant kan zijn. Door een lelijke reflectie is de eerste Veyron die ik spotte een vlek in mijn herinnering. Ik weet niet eens meer zeker welke kleur het was.

2014: Stunt Double

In 2014 was het tijd voor een klein uitje naar Wolfsburg. Een Volkswagen-’pretpark’ genaamd Autostadt is daar de hoofdattractie. De eyecatcher is een klein automuseum met van alles en nog wat (wisselende collectie). Niet alleen productieauto’s, maar ook pre-productieauto’s van VAG kun je daar vinden. Na te hebben gekwijld over een andere jeugdheld, de VW W12 Nardo, ving ik ineens een glimp op van een verdacht gestroomlijnde supercar. Het leek negen jaar na dato eindelijk de waarheid: oog in oog met een Veyron! Helaas zat er een addertje onder het gras: het ging om de EB 16/4 Concept uit 2000. Deze vingeroefening van de Veyron lijkt erg op het origineel, maar is dat niet. Een beetje alsof je zegt Brad Pitt gespot te hebben terwijl je een handtekening van zijn stunt double krijgt. Nee, Brad Pitt wil ik zien!

2017: de niet-ideale rendezvous

2017 was het jaar van de VAE (Dubai). Een bijzondere reis, maar voor het echt hete supercar-spul – buiten seizoen laat menig sjeik de Koenigseggs nog even binnen – moest je toch aankloppen bij gerenommeerde supercar-dealers. Bij waarschijnlijk de bekendste was de score netjes. Voor de beeldvorming: je loopt binnen, links twee 918’s en een Carrera GT, rechts auto’s als een Rolls-Royce Dawn, Lexus LFA, Porsche 911 GT3 RS en Ferrari 458 opgesteld alsof het Polo’s zijn in een Volkswagen-occasioncentrum. En daar gebeurde het: ergens achterin de overvolle dealer, op het moment dat ik hem niet aan zag komen: de Bugatti Veyron 16.4. Een exemplaar in het volledig blauw met de Centenaire-velgen. Wat 12 jaar na dato de ontmoeting zo bijzonder maakt is hoe niet bijzonder het eigenlijk was, ik durf bijna te stellen dat het niet het hoogtepunt is van het toenmalige inventaris. Ik heb ook niet mijn best gedaan om de auto volledig op beeld te krijgen, bewijs hieronder. Ook onder deze relatief niet-ideale omstandigheden is het nog steeds een all-time favorite en rommelig of niet: er staat een vinkje achter.

Ruben

In 2016 was ik te gast bij de trackday-dagen van Gran Turismo Events. Dit is een Scandinavische organisatie die trackdays door heel Europa organiseren. Het staat altijd garant voor spektakel als het gaat om deelnemende supercars. Voor mij was het de eerste keer dat ik de krachten van een supercar kon ervaren op een circuit. Want op het circuit is het toch andere koek dan op de openbare weg. Zeker met de juiste bestuurder achter het stuur.

Wat mij het meeste bij is gebleven is de middag met een Nissan GT-R, aangepakt door Team Schirmer en goed voor meer dan 600 pk. Vanaf de bijrijdersstoel kreeg ik een unieke ervaring hoe belachelijk hard je deze auto de bocht in kon smijten. In tegenstelling tot touristfahren, was de Nordschleife met deze trackdays een stuk leger. Er werden meerdere ronden in minder dan 8 minuten gereden. Die eerste kennismaking vergeet ik nooit meer.

Jaap

De supercar die mij direct te binnen schoot toen we deze huiswerkopdracht kregen is de BMW Z8. Helaas niet omdat ik stiekem Pierce Brosnan ben en het mijn dienstwagen was in The World is not Enough, maar omdat ik er als sprietige tiener eentje won. Of nou ja, een schaalmodel dan.

Ik kreeg in die tijd altijd een jaarabo op een bekende kwaliteitspublicatie cadeau van mijn wijlen opa. Deze publicatie had ook een gratis wekelijkse(?) quiz waarmee je geweldige prijzen kon winnen. Ik had deze eigenlijk altijd genegeerd, maar besloot op een goed moment maar eens mee te doen.

Na een zwikje vragen over obscure conceptauto’s van Ferrari en dergelijke, stond ik zomaar op de tweede plaats. Dat werd uiteindelijk de derde stek. En zo kreeg ik opeens een schitterende rode Z8 thuisgestuurd. Helaas moest je kort daarna gaan betalen voor de quiz, dus was de eerste dikke buit ook meteen de laatste. Maar de trofee staat nog steeds te shinen op de vensterbank.

Hayte

Toen Michael mij vroeg naar een persoonlijke supercar-herinnering, besefte ik mij iets. Daar heb ik er namelijk niet zo heel erg veel van. Natuurlijk heb ik wel eens een reeks aan oldtimers gezien en andere bijzondere bolides, maar echt een thoroughbred, enigszins moderne supercar? Zelden.

Toch schoot er vrij snel wel één specifieke herinnering naar boven. Een herinnering van contrasten. Ik was in het Britse Folkestone. Een plaats die mensen alleen kennen omdat de Eurotunnel daar stopt. Waarschijnlijk zijn velen van jullie nooit in de plaats zelf geweest: dat zou ik ook niet zo snel aanraden. Ik was er eigenlijk alleen voor fish & chips.

Folkestone is een saaie, grijze havenstad, die door de vele verlaten winkels een sfeer van vergane glorie heeft. En toch reed daar, geheel vanuit het niets, een blauwe cabrio Audi R8. First gen, met die heerlijke V10. Een groter contrast is er niet te bedenken. Ik (met mijn vader) in een afschuwelijke Chevrolet Matiz, rijdend in een grijze stad, om daar moeiteloos te worden ingehaald door een cabrio met Lamborghini-motor.

Ik weet nog goed hoe die Audi amper toeren hoefde te maken om mij zo in te kunnen halen. Hoe de jonge vent achter het stuur een gigantisch grote glimlach op z’n gezicht had, terwijl ik in shock vanuit de miserabele Matiz keek. Heel lang kon ik niet van de Audi genieten, maar het blijft een moment om nooit te vergeten.