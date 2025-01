Alfa 33 Stradale: nu in Brussel, straks op Nederlands kenteken?

De Alfa Romeo 33 Stradale schittert nu in Brussel, maar maakt als het goed is ook zijn opwachting in Nederland. En dan niet voor een eenmalig optreden.

Een sportwagen van Alfa Romeo, dat is per definitie een auto waar je als liefhebber enthousiast van wordt. Zelfs als de auto onvolkomenheden heeft zijn we bereid die met de mantel der liefde te bedekken. Want ja, het is een Alfa.

Bij de Alfa Romeo 33 Stradale hoeven we niet heel erg ons best te doen om ‘m gaaf te vinden. Dit is gewoon een van de meest begeerlijke nieuwkomers die te bewonderen is op de Autosalon van Brussel. Kijk alleen al naar die deuren waarbij de ramen doorlopen tot op het dak (uiteraard geïnspireerd op de originele 33 Stradale). Hoe gaaf is dat?

De achterkant is ietwat rommelig, maar dat is iets waar we wel overheen kunnen komen. We zijn toch blij dat Alfa deze auto gemaakt heeft, ook al was het misschien niet nodig. En het leuke is dat de 33 Stradale ook nog een Nederlands tintje heeft, want de auto is ontworpen onder leiding van Bob Romkes. Hij is Head of Exterior Design bij Alfa en mag zich voegen in het rijtje met prominente Nederlanders in de wereld van autodesign.

Over Nederland gesproken: gaan we de nieuwe 33 Stradale hier ooit nog zien? Met extreem kleine oplage van 33 stuks lijkt dat niet aannemelijk, maar… we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat er naar een Nederlandse klant gaat. Hopelijk wordt deze niet linea recta geparkeerd in een collectie (zoals deze SZ), maar komt ‘ie gewoon op kenteken.