Bottas is een van de 33 Alfa Romeo 33 Stradale-eigenaren

Valtteri rijdt niet meer voor Alfa Romeo, maar hij heeft nog wel nauwe banden met het merk.

Vorig jaar verraste Alfa Romeo vriend en vijand door met een gloednieuwe supercar op de proppen te komen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, maar helaas was de oplage zeer beperkt. We snappen dat Alfa Romeo geen grote aantallen gaat bouwen, maar 33 is wel héél weinig.

Een Alfa Romeo 33 Stradale is dus voor weinig mensen weggelegd, maar Valtteri Bottas is een van de gelukkigen. De Fin rijdt in 2023 niet meer voor Alfa Romeo, maar nu duikt Bottas toch weer op in een persbericht van Alfa.

Wat blijkt? Bottas is weer aangetrokken als ambassadeur van het merk, want hij mocht losgaan met een 33 Stradale-prototype op het testcircuit van Balocco. Volgens Alfa Romeo leverde hij “essentiële feedback” voor het afstemmen van de auto.

Om je geheugen even op te frissen: de Alfa Romeo 33 Stradale is nauw verwant aan de Maserati MC20 en beschikt over dezelfde 3,0 liter biturbo V6. Deze levert in de Alfa 620 pk. Er zou ook de keuze zijn voor een elektrische versie, maar daar hebben we al een tijdje niks meer van gehoord. Het zou ons niks verbazen als alle klanten gewoon voor de V6 kiezen.

De auto werd in augustus vorig jaar onthuld, maar kennelijk is Alfa nog steeds aan het testen. Dat zal echter niet lang meer duren, want Alfa Romeo beloofde vorige maand dat de eerste exemplaren in december geleverd zouden worden. Een daarvan is dus voor Valtteri Bottas. Daarmee wordt hij lid van de exclusieve ‘Club 33’, zoals Alfa het noemt.