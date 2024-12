Deze origineel Nederlandse Alfa SZ heeft 257 km (!) op de teller

Dat is nog eens fabrieksnieuw!

In februari vindt er weer een mooie veiling plaats: de Grand Palais-veiling van Bonhams in Parijs. Daar gaan de nodige pareltjes onder de hamer, en het leuke is: er zitten ook een aantal auto’s tussen uit Nederland. Een Alfa-verzamelaar doet een deel van zijn collectie van de hand.

Onze aandacht werd vooral getrokken door een Alfa Romeo SZ. 35 jaar na de lancering (ja, zo oud is ‘ie al) is de Sprint Zagato nog steeds een bizarre verschijning. Is ‘ie nou mooi van de lelijkheid of gewoon lelijk? Jullie mogen het zeggen.

Alle SZ’s zien er exact hetzelfde uit, met een rode lak en een beige interieur. Toch is dit exemplaar uniek. Dat heeft alles te maken met de kilometerstand: deze Alfa Romeo SZ heeft slechts 257 kilometer op de teller staan.

De auto is in 1991 nieuw gekocht door de Nederlandse eigenaar, die de auto dus 33 jaar in zijn bezit heeft gehad. Hij was echter van begin af aan van plan om niet met de auto te rijden, want hij heeft ‘m nooit op kenteken gezet. Hij heeft de SZ dus duidelijk niet gekocht om te genieten van de Busso V6.

Hoewel de beste man geen behoefte had om met de auto te rijden was het wel degelijk een echte Alfist. Hij had namelijk ook nog een Giulietta Sprint Speciale, een 1900 Touring Coupe en een Giulietta Spider uit 1961 in zijn bezit. En waarschijnlijk nog wel meer, maar dit zijn de auto’s die nu geveild worden in Parijs.

Of het een beetje een goede investering is geweest om een SZ te kopen en er niet in te rijden? De prijzen van de Alfa SZ zijn nog niet extreem door het dak gegaan, maar de eigenaar zal er waarschijnlijk geen verlies op maken. Bonhams rekent op een opbrengst van €70.000 tot €100.00. Dat lijkt nog een aardig conservatieve schatting, want voor exemplaren met een normale kilometerstand wordt ook al 70 mille gevraagd.