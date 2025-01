Tesla brengt de toekomst naar Brussel, met de Cybercab

Kijk mamma, zonder stuur!

Tesla is geen merk dat heel veel belang hecht aan beurzen. Alles wat traditionele merken doen, doet Tesla namelijk niet. De vernieuwde Model Y werd dan ook niet onthuld op een beurs, maar in Brussel staan wél de Cybercab en de Cybertruck. Die laatste is er al een tijdje, maar had je waarschijnlijk nog niet in het echt gezien. De gloednieuwe Cybercab is sowieso interessant om in het echt te zien.

De Cybercab a.k.a. Robotaxi is een behoorlijk compacte auto, zeker als je bedenkt dat het een taxi is. De auto is dan ook niet ontworpen voor optimale binnenruimte, maar voor optimale aerodynamica. Toevallig is Tesla daarmee op ongeveer hetzelfde resultaat uitgekomen als Volkswagen 12 jaar geleden met de XL1. Inclusief vleugeldeuren.

Vooral recht van achteren valt op hoe smal de Cybercab wel niet is. We hadden ‘m eigenlijk even op moeten meten, want Tesla heeft zelf geen maten opgegeven. Maar bronnen op het internet weten ons te vertellen dat de Cybercab maar 160 centimeter breed is. Dat is vergelijkbaar met een Smart Fortwo, maar de Tesla lijkt smaller omdat ‘ie een stuk langer is.

Het interieur van de Tesla Cybercab is eigenlijk totaal niet spannend, maar daarom juist bijzonder. Het enige wat we daar te zien is zijn twee basic stoelen en een scherm. Verder helemaal niks.

Het lijkt allemaal nog toekomstmuziek, maar Elon Musk wil de Cybercab volgend jaar al in productie nemen. Dat klinkt optimistisch, maar het scheelt dat vriend Donald kan helpen om vervelende regels uit de weg te nemen.

De Cybercab was overigens ook al even in Nederland te zien, in de Tesla Store in Amsterdam. Maar die kans is alweer voorbij. Dit jaar zal de Cybercab nog wel te zien zijn in the Mall of the Netherlands, maar dat is pas in december.