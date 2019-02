Alfa Giulietta flink duurder geworden

Het ging toch al zo lekker.

De lineup van Alfa Romeo blijft altijd zogen voor discussie. Op het moment dater een gezonde hoeveelheid en verscheidenheid aan modellen staat is het de vraag of het wel echte Alfa Romeo’s zijn. En anders gaat de klaagzang over het tekort aan modellen. Kortom, het is nooit goed. Gisteren werd al aangekondigd dat Alfa Romeo zo snel mogelijk komt met een kleine crossover: dat is op dit moment het heetste segment, dus in dat opzicht een logische keuze.

Van de huidige modellen zijn er een paar die ‘ietsjes’ ouder zijn. De Mito gaat al mee sinds 2008 (het jaar dat Spanje Europees Kampioen werd) en de Giulietta sinds 2010 (het jaar dat, eh, Spanje wereldkampioen werd). De Giulietta heeft er inmiddels al een enkele updates opzitten, dus nog een update zou een beetje raar zijn. In plaats daarvan heb je tegenwoordig minder keuze dan voorheen, gelukkig blijven de twee leukste versies over. Er is keuze uit een Giulietta Super 1.4 Multiair met 170 pk en een TCT-automaat met dubbele koppeling. Nadeel is dat de Giulietta wel veel duurder is geworden. Een instapper met 120 pk en een handbak (of een diesel) is niet meer mogelijk.

Die automaat krijg je ook op de andere overgebleven optie, de Giulietta Veloce met 240 pk. De Veloce is de opvolger van de Giuletta QV. In principe is het dezelfde auto, maar de auto is aanzienlijk minder heftig dan de Giulia Quadrifoglio. De Giulietta Super kost je rijklaar 32.545 euro. Voor de Giulietta Veloce wil de importeur graag 41.892 euro hebben. Pikant detail: de Veloce is níet in het rood te bestellen.

Over een opvolger is nog niet heel veel bekend. Er gingen geruchten dat het Giorgio platform wordt ingekort (een beetje wat BMW deed met de 3 Serie E90 voor de 1 Serie E87) om zo tot een compacte middenklasser te komen met achterwielaandrijving. De crossovers lijken vooralsnog de voorrang te krijgen.