Alfa heeft ‘haast’ met crossovers

De eerste kan er al héél snel zijn.

Als we door de verkoopcijfers van januari 2019 ploegen, zien we dat er een eens roemruchte naam veel te laag staat: Alfa Romeo. Het van oorsprong zeer edele merk wist in de eerste maand van dit jaar slechts 104 auto’s te verkopen. De Giulia is het meest populair, daar werden 45 exemplaren van op kenteken gezet. Op nummer 2 staat de MiTo, het elf jaar oude stadsrakkertje werd in totaal 22 keer afgeleverd. Daarna komt gek genoeg de Stelvio, waarvan er maar 19 verkocht werden en op nummer 4 de Giulietta (inmiddels 9 jaar oud) met 18 stuks. Kortom, niet echt reden voor een feestje.

Wellicht gaat daar heel snel verandering in komen. Uiteraard zijn we allemaal bekend met de lange termijnplannen van Alfa Romeo, maar die nemen we altijd met een paar kilootjes zout. Onze Griekse vrienden van Autoblog.gr hebben een insider (een man in regenjas) gesproken met het heugelijke nieuws dat er al snel nieuwe modellen bijkomen. Volgens die bron wordt er namelijk op de Salon van Genève een onverwachte wereldprimeur getoond, namelijk een kleine crossover.

De auto staat op het ‘Small Wide 4×4′ platform van FCA. Op dit moment maken auto’s als de Fiat 500X en Jeep Renegade daar gebruik van. Dat is een van de redenen waarom de auto er is sneller is. Op dat platform is het eenvoudiger een kleine Alfa Romeo ‘CUV’ te maken dan op het ‘Giorgio’-platform waar de Giulia en Stelvio op staan. Dat laatstgenoemde platform gaat wel gebruikt worden voor een SUV die boven de Stelvio gepositioneerd zal worden. In standaardvorm is het platform van de kleine crossover voorwielaangedreven, optioneel is vierwielaandrijving mogelijk. De auto zal van de band rollen bij de fabriek in Pomigliano.