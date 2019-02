Wanneer een kleuter de nieuwe Audi Q8 aanpakt

Een sticker voor het resultaat.

De nieuwe Audi Q8 uitgesproken maken. In dat geval kun je het beste doorsparen voor een Lamborghini Urus, of je wacht tot tuners met de Q8 aan de haal gaan. Lumma had al nieuwe velgen onder een tamelijk chique exemplaar van de Q8 geschroefd, maar gaat nu een stapje verder door de Audi compleet te verzieken aan te pakken.

Het resultaat is een Q8 die niet meer normaal door het verkeer kan gaan. De circusact op wielen is voorzien van een uitgesproken bodykit, een nieuwe motorkap, uitlaatsysteem en een achterspoiler. Combineer dit met joekels van velgen en zelfs een Mansory Bentley Bentayga oogt braaf naast deze Audi Q8.

Lumma deelt de presentatie op een witte Q8 met zwarte en rode details. Mag het wat meer Johnny, la gente esta muy loca dan is er nog het groene geval in combinatie met zwarte accenten. Het interieur is grotendeels met rust gelaten en ziet er nog best wel puik uit ook. Wie interesse heeft moet Lumma bellen en vragen naar de CLR 8S bodykit voor de Audi Q8.