Dude verbouwde zeer gave E39

Weer eens wat anders dan nog een Fugazi-M5.

De BMW 5 Serie van de E39-generatie is de heilige graal voor velen. Het is de ultieme sportsedan voor de purist. Althans, dat zeggen de zelfbenoemde puristen die zo’n 5 Serie op de stoep hebben staan. De bijzondere uitvoeringen, zoals de M5 en diverse Alpina’s zijn gewilde yopungtimers geworden met prijskaartjes waar menig sportwagen een puntje aan kan zuigen. Maar er zijn natuurlijk ook onnoemelijk veel ‘gewone’ 5 Series gebouwd.

Daar is niet altijd even goed voor gezorgd. Sommige zijn ware hondenhokken en op andere exemplaren hebben de eigenaren hun creativiteit kundig botgevierd. Dat levert (bijna) altijd spraakmakende resultaten op. Vaak is het vrij voorspelbaar: een goedkope M5-ripoff. Zo niet bij deze grijze 530i. Hier is écht werk in gestoken en het resultaat is zéér origineel.

Aan de voorkant is niet zoveel verschil te merken. Gewoon een 5 Serie met enorm fraaie velgen. Nee, het is die achterkant. Die komt overduidelijk van een Corvette af. Het is alleen even gissen welke Corvette. Het oogt te modern voor een C1, C2 of C3. De achterlichten zijn te rond voor een C4 en de C7. Dus dan blijven de C5 en C6 over. Welke het van die twee is, is onduidelijk. Gevoelsmatig lijkt het de C5 te zijn.

Dan gaan we nu heel hard dit stukje huisvlijt tot de grond toe afbranden. Oh, nee. Toch niet. Zo van een afstandje zit het er heel erg cool uit. Een beetje zoals de vierdeurs Nissan Skyline GT-R uit de jaren ’90 (afbeelding boven). Alleen dat gaaswerk en de drie uitlaten verdienen een beetje aandacht. Verder puik werk. Dit afkraken mag, maar dan moet je wil kunnen bewijzen dat je geen Renault Captur of Peugeot 2008 rijdt.