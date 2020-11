Alfa Giulietta Spider gestolen in Den Haag - Autoblog.nl

Of je even je ogen goed geopend kunt houden voor deze opvallende Alfa Romeo Giulietta Spider uit 1959, de auto is gestolen.

Het is de nachtmerrie van iedere autoliefhebber als dieven er met een stuk emotioneel bezit vandoor gaan. Natuurlijk is het vervelend wanneer tuig ingebroken heeft in je leasebak of als deze gestolen wordt. Maar wanneer ze aan iets komen dat voor jou onvervangbaar is, dan weten ze je pas echt te raken.

Gestolen in Den Haag

Helaas is dat het geval met deze gestolen Alfa Romeo Giulietta Spider uit 1959. De charmante klassieker stond geparkeerd in de afgesloten parkeergarage van Staedion in Den Haag aan de Donker Curtiusstraat. Peter en Margot reden zo nu en dan met de Alfa. De klassieker hadden ze dit jaar 20 jaar in bezit. Een auto die dus inmiddels onderdeel van het DNA is geworden.

Alfa Giulietta Spider kenmerken

Je zult niet gauw een tweede exemplaar op straat treffen, maar gelukkig heeft de Giulietta Spider enkele unieke kenmerken om zich te onderscheiden. Zo zitten er enige blaasjes in de lak op het rechter voorscherm boven het wiel. Daarnaast is er sprake van licht kleurverschil aan de rechter- en linkerzijde van de auto.

De klassieker heeft chassisnumer 1495*01208 en het kenteken ND-60-RJ hoort bij de Giulietta Spider. De Alfa heeft de AR 00112 02416 (1600 cc 2 x weber 40 DCOE 28) motor. Voor zitten schijfrijmen, achter grote trommelremmen.

Mocht je iets gezien hebben dan kun je contact opnemen met de eigenaren via [email protected].