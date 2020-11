'Investeren in Nederlands asfalt kan nu minder' - Autoblog.nl

Thuiswerken is volgens velen een blijvertje, maar betekent dat ook dat investeringen met betrekking tot nieuwe lappen asfalt niet meer nodig zijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft in elk geval één oplossing teweeg gebracht. 2019 liep de spuigaten uit met betrekking tot files en drukte op de wegen. Het was een druppel op een volle emmer die nu door corona is leeg gekieperd. Maar wat heeft dit voor gevolgen voor alle investeringen die het kabinet voor ogen had met betrekking tot het asfalt?

Thuiswerken lijkt een blijvende ontwikkeling en het AD sprak met een aantal verkeersexperts over dit onderwerp. Zo kan het kabinet volgens Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU, miljarden euro’s besparen op het investeren in nieuw asfalt. Er vanuit gaande dat bedrijven inderdaad op dezelfde koers doorgaan als corona verleden tijd is kan dat een mogelijkheid zijn. Aan de andere kant heeft niemand een glazen bol hoe de situatie over drie jaar is. Niemand heeft natuurlijk zin om weer terug te gaan naar de wegsituatie van 2019. Op de meest hardnekkige dagen stond je halverwege in de middag op een doordeweekse dag al in een file.

Files verdwijnen niet helemaal

Het coronavirus zorgt in elk geval voor historische cijfers. De congestie is dit jaar 93 procent minder in vergelijking met 2019. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft dit op laten tekenen in Achtergrondrapportage Monitoring Mobiliteit tijdens Covid-19. Verder laat de data zien dat files met 50 procent zijn afgenomen wanneer er sprake is van 8 procent minder verkeer. Files zijn niet helemaal verleden tijd. Tijdens werkzaamheden en ongelukken op de weg heb je nog altijd dagelijks de kans om in een file terecht te komen.

Nu wel kilometerheffing?

Een onderwerp dat al honderd keer voorbij is gekomen de afgelopen jaren is rekening rijden. Met de huidige ontwikkelingen staat kilometerheffing weer op de agenda. Het kan een extra duwtje in de rug zijn om buiten de spits te gaan rijden. Eerst thuiswerken en vervolgens na 09:00 in de auto stappen. Ook komen er steeds meer elektrische auto’s op de markt. En tenzij de overheid opeens op onverklaarbare wijze BPM over EV’s gaat heffen, lopen ze straks miljarden euro’s aan inkomsten mis. Dat geld moet linksom of rechtsom ergens vandaan komen.

Vooruit kijken

Het is niet bekend of het kabinet inderdaad miljarden euro’s minder gaat investeren in nieuw asfalt met deze ontwikkelingen. Ondergetekende is in elk geval van mening dat het nogal theoretisch klinkt. Kijk er niet gek van op dat files in grote mate weer gaan toenemen wanneer Nederland weer teruggaat naar de oude situatie. Bedrijven beloven beterschap met thuiswerken als blijvertje, maar de tijd zal leren of dit inderdaad het geval gaat zijn.

Foto: 992 op de snelweg via @thomcarspotter op Autojunk