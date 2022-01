Vanaf morgen grote verkeershinder Utrechtsebaan Den Haag

Wij van Autoblog zijn er om jullie te helpen, dus vandaar even deze ‘friendly reminder’; Vanaf morgen is er ernstige verkeershinder bij de Utrechtsebaan bij Den Haag.

Niets vervelender dan files en ander verkeersongemak. Of eigenlijk, dat neem ik terug. Er zijn zat dingen die vervelender zijn dan verkeershinder. Dat je ziek bent bijvoorbeeld. Of de deurwaarder achter je aan, een blauwe envelop of wéér een persconferentie van Mark Rutte met een marionet aan zijn zijde, welke naam deze ook draagt.

Maar toch, verkeershinder is wél vervelend. Liever rij je om en doe je er langer over, dan dat je in de file staat. Althans, dat is mijn mening. Ik heb er werkelijk waar de schurft aan. Helemaal als je niet verwacht dat je in de file terecht komt.

Vandaar dat we je even op de hoogte brengen van de aanstaande ellende bij Den Haag. Wellicht ten overvloede, maar liever mee verlegen dan om verlegen, is het niet?

De Utrechtsebaan bij Den Haag gaat op de schop

Automobilisten die weleens in- en uit Den Haag rijden kennen de Utrechtsebaan gegarandeerd. Dat is die weg die het begin, dan wel het eind van de A12 markeert en je de Hofstad in- of uitleidt. Je weet wel, met ‘Snackkar de Vrijheid’ bovenop dat viaduct.

Nou, daar kun je vanaf morgenochtend 5 uur niet meer overheen rijden, de Utrechtsebaan gaat dicht wegens onderhoud. In de richting van Den Haag is hij maandag alweer open, maar de andere kant op gaat ietsje langer duren. Tot 22 mei om precies te zijn.

Verkeershinder door omrijders

Omdat er morgen ook weer een persconferentie is van Mark Rutte en zijn nieuwe marionet (verveeelend) en er waarschijnlijk wat versoepelingen aankomen (niet verveeelend), zal het ook wel weer wat drukker worden op de snelwegen. Dus ook op de A12 Den Haag uit. Of daar waar die mensen nu dan ook gaan rijden.

Automobilisten die naar Rotterdam willen, moeten omrijden via de Rotterdamsebaan (lekker door die rustige tunnel blaffen) en mensen die naar Utrecht of Amsterdam gaan moeten om via de N44, N14 en A4. Hou daar dus rekening met extra verkeershinder en dus vertragingen.

Ok, files worden op deze manier niet minder vervelend, maar je weet in elk geval dat je daar te maken gaat krijgen met verkeershinder. Kun je je er tenminste mentaal op voorbereiden.

Sterkte alvast.