Waardevaste liefhebbersauto's die niet meer afschrijven (willeme) - Autoblog.nl

Na heel erg lang nadenken denk ik dat de gedachtegang klopt: dit zijn vier waardevaste liefhebbersauto’s. Of niet. Maar dan heb je wel vier gave wagens!

Opmerkelijk genoeg krijg ik de vraag wel vaker. Wat is een waardevaste liefhebbersauto? En het vreemde is: ik zou het niet weten. Dit zou dus een heel erg kort artikel kunnen worden. De ingrediënten voor een aanstaande klassieker zijn vaak hetzelfde. Lage oplage, bijzondere hardware, unieke rijervaring. In heel veel gevallen gaat dat al gepaard met een enorm hoge prijs. Dus ja, een BMW M3 CSL of Honda NSX Type-R zullen in waarde toenemen, maar dat is geen voorstelling, dat is een analyse van hetgeen er nu al aan het gebeuren is.

Het gaat om auto’s die nu op hun gat zitten en eigenlijk alleen maar naar boven kunnen gaan. Althans, dat was de instructie. Ik kon vanaf dat moment gaan graven en denken. Welke auto’s komen dan in aanmerking? Om het mijzelf lastig te maken, heb ik alles van voor 2000 overgeslagen. Een goed onderhouden F355 wordt al meer waard namelijk. Alle mooie auto’s van voor 2000 met niet te vel kilometers en goede historie zijn al best duur.

Na veel wikken en wegen, kwam ik op de volgende vier uit:

Citroën C6 Exclusive 3.0 V6 Aut.

Periode: 2005 – 2012

Prijs momenteel: 15.000 euro

Als het gaat om grote limousines, zijn Franse Berlines vaak net even anders dan anders. De C6 is het rijdende bewijs en waarschijnlijk een waardevaste liefhebbersauto. Op zich zit er wel logica in: in een grote Limousine wil je maximaal comfort, geen faux-sportieve pretenties. De Citroën C6 heeft geen stoelen, maar zetels. Het interieur is sowieso weldadig. De houtafwerking van de deurpanelen is ongeëvenaard. Het leer is zacht en soepel, alhoewel het standaard Velours ook typisch Frans is.

Wat ook gaaf is: het gaat om comfort, niet om prestaties. Dan nu de motor: dat is een lastige. De V6 HDI is namelijk verreweg het fijnst, maar ik zet in op de versie met 3.0 V6. Niet omdat het zo’n briljante motor is, het is in principe hetzelfde 2.9 blok uit de Xantia en C5. Het is simpelweg de enige benzinemotor en ze zijn nauwelijks verkocht. Nu we in een anti-diesel tijdperk leven, zullen deze C6’en aanzienlijk duurder worden. Denk ik.

Als je kijkt naar de Citroën DS en de CX, zie je dat de prijzen al stijgen. Dat zijn al waardevaste liefhebbersauto’s. Goede XM’s beginnen langzaam te klimmen, zeker nu het aanbod wat minder wordt. Maar de C6 heeft een veel excentrieker design en geslaagder interieur. Ook komt de C6 nog zeer modern en tijdloos over, terwijl de XM een duidelijk jaren ’80 ontwerp is (dat in de jaren ’90 verkocht wordt).

Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR

Periode: 2005 – 2007

Prijs momenteel: 25.000 euro

Nog een sedan uit ongeveer dezelfde periode, maar dan compleet anders. De Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR is een zeer bijzondere doch waardevaste liefhebbersauto. De 4G63-motor is legendarisch: het blok kan enorm veel hebben en blijft lange tijd heel. Zie het als een soort RB26, maar dan van Mitsubishi. De rest van de Lancer is ook perfect: denk aan de fijne besturing (beter dan de STI) en het snaarstrakke chassis.

Ook hier hebben we te maken met een auto die bij de introductie niet goed op waarde werd geschat. Er zou te weinig verschil zijn met de Evo VIII (klopte wel) en het interieur paste niet bij het prijskaartje. Maar dat is niet relevant meer. In het interieur zijn er een paar dingen goed: het MOMO-stuurwiel en de Recaro-stoelen. Oh, en een handrem. En een AYC-knopje. AYC staat voor Active Yaw Control en is het beste middel tegen onderstuur.

De laatste der mohikanen. De X mag niet eens de veters strikken van deze auto. Rij voor de grap met een CLA 35 AMG en een M235i en ga vervolgens een blokje om met een Evo IX, dan zie je dat het recept (300 pk sterke C-segment sedans met viercilinder turbo en AWD) compleet anders kan uitpakken. De Lancer was destijds niet heel erg duur. De auto was nog net te koop voordat de BPM heel erg raar ging uitpakken.

Porsche Cayman R (987C)

Periode: 2011

Prijs: 45.000 euro

Het probleem met veel waardevaste liefhebbersauto’s is dat ze te snel zijn en te makkelijk. De Porsche Cayman R is een soort Lotus, maar dan van Porsche. Sterker nog, tot de voordeur is het gewoon een 997. Nu zullen die ook in waarde toenemen als je met het goede model aan komt zetten, alhoewel ik dat durf te betwijfelen. Er zijn er simpelweg veel te veel van gebouwd. Dat gaat altijd de waarde drukken. Zeker de modernere GT3’s zijn te snel en te heftig.

De Cayman R is het perfecte midden als je iets zoekt met voldoende power om dwars te kunnen, zonder dat je direct (heel) illegaal bezig bent. Je kan er op de openbare weg ook nog lol mee hebben. Alles staat perfect met elkaar in verhouding. Er is niet té veel grip, de Cayman R is niet té snel het is ook niet te heftig en intens. De Cayman is een uitstekend gerecht waarbij de gebruikte ingrediënten en de verhoudingen perfect zijn afgestemd op elkaar.

Het is niet de mooiste Porsche, maar dat maakt niet uit. Sinds het verscheiden van de Porsche 928 zijn Porsches sowieso niet echt ‘mooi’. Je koopt ze niet om hun styling. De Cayman R werd bij de introductie niet echt begrepen. Een M3 was sneller en goedkoper. De Cayman R is typisch zo’n auto die je moet rijden ‘in isolatie’ Gewoon jij, een bochtige B-weg en de auto. Verder niets. De Cayman R heeft alles om een waardevaste liefhebbersauto te zijn: een fabelachtig chassis, nog de hydraulische besturing en een atmosferische zescilinder uit de tijd dat die nog lekker mochten klinken. Perfecte handbak. Zorg dat je de kuipstoelen en PCCB hebt voor ultieme collectability.

Ferrari 599 GTB F1

Periode: 2006 tot 2010

Prijs: 90.000 euro

Sommige problemen zijn leuk om te hebben. Welke Ferrari moet ik kopen? Persoonlijk be ik altijd een groot fan geweest van de 612 Scaglietti. Sowieso, 2+2 V12 Ferrari’s zijn erg gaaf. Maar is het een waardevaste liefhebbersauto? Bwoah, niet echt. Het is 100% een liefhebbersauto, maar er is nul markt voor. Er is een stukje dynamiek ingeleverd ten faveure van praktische bruikbaarheid. Dat is meteen de reden waarom weinig snelle sedans en stationwagons écht waardevol gaan worden.

Waarom de 599? Ze stiekem heel erg goed. Met name de basis-uitvoering was eigenlijk precies hoe je zo’n auto wil hebben. Met 610 pk is de auto eigenlijk al te snel, maar nog net goed om leuk te zijn. Ook is er bewust gekozen voor de F1-transmissie. Ja, die zijn heel erg gaaf. Maar kom op, zeg: die zijn al hartstikke duur. Sterker nog, soms kun je twee goede F1’s kopen voor het geld voor een normale handbak. En echt veel beter is de Handbak niet. De verhoudingen zijn gelijk (alleen de bediening is anders) en de F1-transmissie was met deze generatie stiekem best goed.

Ook is het een sensationele bak, die nog echt klappen uitdeelt. Iets dat de latere DCT-bakken minder doen. Die zijn eigenlijk al te perfect aan het worden. Daarnaast is het een waardevaste liefhebbersauto die van alle markten thuis is: lange tochten, trackdays, dragstrips, beetje paraderen over de de boulevard of naar een Cars & Fristi-meeting: je valt nooit uit de toon met een 599. En dat voor Porsche geld (nu nog wel tenminste).

Disclaimer waardevaste liefhebbersauto’s

Ondanks dat de opdracht die is meegegeven zeer duidelijk is, toch een disclaimertje. Koop geen auto omdat je denkt dat het meer waard wordt. Het is net als met het uitkiezen van een vriendin. Die moet je kiezen omdat het leuk is, niet omdat het verstandig is.

Tabelletje waardevaste liefhebbersauto’s van willeme:

Merk Waarde 2020 Citroen C6 3.0 Exclusive 15.000 euro Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR 25.000 euro Porsche Cayman R 45.000 euro Ferrari 599 GTB Fiorano F1 90.000 euro

Deze collega's gingen mij al voor bij het benoemen van een waardevaste liefhebbersauto:

