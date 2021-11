Alfa Romeo gaat kneiterhete EV’s bouwen

Alfa Romeo gaat elektrische auto’s heet maken? Het Quadrifoglio label wordt genoemd als label voor een Alfa Romeo EV.

Bij Alfa Romeo hebben ze tegenwoordig ook het licht gezien. Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan een EV. Baas Jean-Philippe Imparato kan daar al het één en ander over vertellen.

2024

Bijvoorbeeld dat de eerste volledige EV van Alfa Romeo in 2024 komt. Wat voor model het precies gaat worden is niet bekend. Je zou denken dat het een batterij-versie wordt van een auto als de Tonale of Stelvio, SUV’s is immers waar je het moet zoeken tegenwoordig. Je moet echter niet denken dat Alfa Romeo alleen denkt aan auto’s verkopen. Nee, er zijn dingen in de maak die leuk klinken voor petrolheads.

Alfa Romeo Quadrifoglio EV

Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat deze EV van Alfa Romeo vrij snel een superhete Quadrifoglio versie krijgt! Imparato zegt dat het standaardprocedure is om te kijken of je het label met het klavertjevier (verdiend) op een auto kunt plaatsen. Wel wordt eraan toegevoegd dat de eisen waaraan een dergelijke sport EV moet voldoen hoog zijn. “Er wordt gekeken of een sportversie kan aansluiten in het gamma, zo ja, dan komt hij zeker.”

Spider en GTV

Imparato wil trouwens naast de Alfa Romeo Quadrifoglio EV ook kijken naar leuke modellen van het verleden, maar dan elektrisch. De Spider wordt bijvoorbeeld genoemd. Imparato wil graag kijken naar de mogelijkheden, maar benadrukt wel dat het moet passen in de strategie. Eerst moet Alfa Romeo geld verdienen, dan mag er leuk gedaan worden.

Datzelfde geldt voor een GTV. Imparato ziet ook daar wel brood in, ware het niet dat die misschien nog wel eerder komt. Maar dan niet als EV. Een plan voor een soort tweedeurs Giulia ligt nog altijd op tafel, al dan niet als EV.

Sowieso komt Alfa Romeo alleen nog maar met EV’s in 2027. Of aankomende EV modellen van Alfa Romeo het Quadrifoglio logo gaan dragen: je weet het nooit zeker, maar het zou gaaf zijn. (via Autocar)