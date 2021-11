Toyota Aygo X: een crossover in het A-segment

De opvolger van de compacte A-segmenter gaat de hoogte in. De Toyota Aygo X (spreek je uit als Cross) is hier.

Met de focus op Europese steden heeft Toyota de Aygo X vandaag gepresenteerd. Kortom, de Aygo moest een compacte auto blijven met een moderne touch. Een moderne touch betekent vandaag de dag de hoogte in. Je moet immers wel op gelijke hoogte zitten met de andere crossovers in die steden. Het uiterlijk is nog steeds kenmerkend Aygo. Toyota heeft niet de naam gebruikt op een compleet andere auto. Denk aan Ford met de Mustang Mach-E, om maar iets te noemen.

Je spreekt Aygo X uit als Cross. Ook al ben je geneigd elke keer ‘X’ te zeggen in je hoofd. Datzelfde probleem had Apple overigens ook met de iPhone X, hoe vaak hoorde jij mensen iPhone 10 zeggen? Juist door van de Aygo een crossover te maken is het autootje meer een auto geworden. Ontwikkeld in Europa, gemaakt voor Europeanen. Zo omschrijft Toyota de nieuwe Aygo X.

Hoewel de auto moet gaan opereren in het A-segment, is het model gebouwd op een platform van het B-segment. De belangrijkste features ten opzichte van het vorige model hebben we voor je opgesomd.

Highlights

Ontwikkeld op TNGA-B platform

Draaicirkel van 4,7 meter

60 liter meer bagageruimte in vergelijking met uitgaande Aygo

50 mm hoger in vergelijking met uitgaande Aygo

18-inch wielen

Tot 9-inch infotainmentscherm met smartphone ondersteuning en draadloos opladen

JBL Premium Sound System: 4 speakers en subwoofer

De Aygo was nooit een heel prettige auto op de snelweg. In de stad prima, maar snelheden van 100 km/u en meer was geen uitstekende ervaring. Toyota zegt dit sterk verbeterd te hebben met de Aygo X. Het chassis is stijver gemaakt voor betere stabiliteit en minder body roll op de snelweg. Ook fijn op de snelweg is het feit dat iedere Aygo X standaard met Adaptive Cruise Control komt.

Qua kleurkeuze krijg je eental bi-tone lakken voorgeschoteld. Er is keuze uit Cardamom, Chilli, Ginger en Juniper. Klinkt als een aantal pittige specerijen voor bij de maaltijd, maar het gaat hier dus om kleuren voor de Aygo X.

Aygo X motor

Niet alleen een handgeschakelde versnellingsbak, maar ook een CVT-transmissie. Tamelijk uniek in het A-segment. De motor betreft een 1.0-liter driecilinder met 72 pk en 93 Nm koppel. Het is echt een stadsauto als je naar de prestaties kijkt. De handbak heeft vijf versnellingen en brengt je in 15,6 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 158 km/u. De CVT is niet veel sneller. 15,5 sec naar 100 en een top van 151 km/u.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Toyota Aygo X verschijnt aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 in Nederland. Concrete prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Toyota Nederland zegt voor het einde van dit jaar de prijzen te weten. Het merk liet alvast los dat de vanafprijs onder de 16.000 euro komt.