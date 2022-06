Alfa Romeo schrikt Milaan op, met een reden!

Een rondje over het Duomo plein kreeg een andere wending met de aanwezigheid van een F1-auto. Alfa Romeo is 112 jaar!

Een verdwaalde Formule 1-bolide van Alfa Romeo? Het duurt nog wel een paar maanden voordat het F1-circus neerstrijkt in Italië. Hier is dan ook iets anders aan de hand. De kenner had natuurlijk allang gezien dat je naar een oudere bolide kijkt, het ontbreken van een halo is een makkelijke weggever.

Alfa Romeo had een Formule 1-auto meegenomen naar Milaan om een feestje te vieren. Vandaag viert het Italiaanse automerk namelijk het 112 jarige bestaan: Alfa Romeo werd opgericht in 1910. Milaan werd niet per toeval uitgekozen. In deze Italiaanse stad liggen de roots van Alfa, opgericht onder de naam Anonima Lombarda Fabbrica Automobili.

Het wereldberoemde Piazza Duomo, maar ook onder andere Piazza San Babila, Porta Nuova en het centraal station werden aangedaan. De laatste stop was een nieuwe flagship winkel van Alfa Romeo in Gattamelata.

Niemand minder dan geweldige vent Valtteri Bottas was aanwezig om het feestje mee te vieren. Hij had de eer om de Formule 1-auto door de straten van Milaan te rijden. Het levert leuke plaatjes op.

Gefeliciteerd Alfa Romeo. Ondanks de ups- en downs van het merk is het toch mooi dat zo’n historisch automerk nog bestaat. We drinken er vanmiddag eentje op je.