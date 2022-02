Alfa Romeo 4C met skibox – video

Stijlvol op wintersport, maar hoe neem je dan de ski’s mee? De mannen van het autohuis zetten de skibox op de Alfa Romeo 4C en doken de sneeuw in.

Ik geloof niet dat ze bij Alfa Romeo bedacht hadden, dat de behoefte zou bestaan. Dakdragers zijn er dan ook niet voor de Alfa Romeo 4C, maar wij Nederlanders zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. Aan de rijbeelden te zien, zijn er blijkbaar wel winterbanden in een passende maat voor de Alfa Romeo 4C. Niets belette Joost Muijen van het Autohuis in Zaandam om de Italiaanse schone de bergen mee in te nemen.

In de rijtest van de Alfa Romeo 4C spider concludeerde ik wel dat het nogal een luidruchtige jongen kan zijn. Joost is blijkbaar wel een bikkel, want hem hebben er niet over horen klagen. Een ander probleempje was het gebrek aan bagageruimte, maar met een box op het dak los je dat issue wel weer op. Niet eens zo’n heel gek idee, dus een skibox op de Alfa Romeo 4C!