Eerste elektrische Toyota nu al in de problemen

Het is lastig rijden zonder wielen. Een terugroepactie voor de gloednieuwe Toyota bZ4x.

Wat een pokkenaam is het toch ook. Nee, bZ4x rolt niet lekker over het toetsenbord. Maar goed, problemen dus. Voor deze eerste elektrische Toyota. En die issues gaan wel wat verder dan een defecte radio of elektrische ramen die er geen zin meer in hebben.

Toyota bZ4x terugroepactie

Het is namelijk zo dat de Toyota bZ4x en zijn Japanse evenknie, de Subaru Solterra, de wielen kunnen verliezen. Dat is vrij lastig autorijden. Vanwege de ernst heeft Toyota in Japan een grootschalige terugroepactie in het leven geroepen. Ook Subaru, uiteraard.

Toyota roept 2.700 auto’s terug. Subaru in totaal 2.600. Het probleem zit hem in de naafbout. Deze kan losraken bij het nemen van een scherpe bocht of bij hard remmen. Vervolgens komen de wielen los. De voertuigen moeten terug naar de garage voor een permanente oplossing zodat dit niet kan gebeuren.

Er zijn geen meldingen bekend van bz4x’s of Solterra’s met wielen die er plots vandoor rollen. Het is dan ook een preventieve maatregel vanuit Toyota en Subaru. Een geluk bij een ongeluk is dat de Japanners dit issue zo snel hebben kunnen vinden.

De leveringen zijn pas net op gang gekomen, waardoor veel klanten de auto nog niet eens hadden. Hier in Nederland kunnen we de eerste volledig elektrische Toyota pas begin volgend jaar op z’n vroegst verwachten. Wij merken dus niets van de terugroepactie van de Toyota bZ4x.