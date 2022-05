Te koop: Alfa Romeo Formule 1 auto 2022

Uniek en voor het eerst ooit is er de mogelijkheid om een Formule 1 auto in je bezit te krijgen van het lopende seizoen.

Altijd al eens willen voelen hoe het is om Valtteri Bottas te zijn? Of voor de meer bescheidenen onder ons Zhou Guanyu? Pak dan nu je kans. Alfa Romeo heeft namelijk een Alfa Romeo F1 Team Orlen C42 gebouwd voor de verkoop. Kopen kan online via de website van F1 Authentics.

Gelimiteerd

Het zal je niet verbazen dat we het hier over een gelimiteerde oplage hebben. Hoeveel precies vermelden de slimmeriken van F1 Authentics er niet bij. De prijs overigens ook niet, maar als je in de markt bent voor een Alfa Romeo Formule 1 auto, dan is de prijs waarschijnlijk bijzaak.

De auto is uitgerust met de nodige elektronische snufjes, inclusief een 3D geprint stuur met een werkend scherm en, belangrijk, werkende remlichten. Met dat stuur kun je zelfs de voorwielen draaien. Logisch toch? Waarom dit zo specifiek wordt omschreven wordt duidelijk als we verder lezen. De auto weegt slechts 550 kilogram en dat komt omdat het een showcar is. Hij heeft helemaal geen motor! Je koopt dus wel een formule 1 auto model 2022, maar de motor zit in de auto van Bottas.

Mocht je liever een Formule 1 auto van een ander team uit een voorgaand seizoen willen dan kun je ook terecht bij de jongens en meisjes van F1 Authentics. Er staan occasions op de site waar onder andere David Coulthard, Damon Hill en Fernando Alonso in hebben gereden.