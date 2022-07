Alfa Romeo wil niet meer een mannenmerk zijn

Als liefhebbersmerk verkoopt Alfa Romeo te weinig, dus daarom willen ze geen liefhebbersmerk meer zijn.

Veel autoliefhebbers zijn wel fan van Alfa Romeo, maar er eentje kopen? Ho maar. We kiezen met z’n allen toch weer massaal voor Duitse auto’s. Op de Autoblog-redactie gaan we ook niet helemaal vrijuit wat dat aangaat.

Aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat je als merk te boek staat als liefhebbersmerk. Tegelijkertijd moet je ook auto’s verkopen. Dat is toch waar de schoen een beetje wringt bij Alfa Romeo. Ze kunnen absoluut geen vuist maken tegen de Duitse concurrenten. Dat ze maar een beperkt aanbod hebben helpt natuurlijk ook niet.

Alfa Romeo is daarom bezig met een drastische koerswijziging, zo blijkt uit een interview van Autocar met Damien Dally. Hij is de baas van Alfa Romeo UK. Alfa Romeo wil minder een “emotioneel merk worden en meer een rationeel merk,” zo verklaart hij. Dat is precies wat we niet willen horen.

Dally zegt nog meer dingen die we niet willen horen. Het merk wil zich namelijk meer op vrouwen en gezinnen gaan focussen en niet meer alleen op mannen. Op die manier moet Alfa een breder publiek aanspreken. En zo meer auto’s verkopen, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om.

Volgens Dally is de Tonale al een stap in de goede richting. Dit is namelijk een bereikbare auto met een bescheiden 160 pk. Dat er daaronder ook nog een instapper is met maar 130 pk noemt hij niet eens. Maar hiermee laat Alfa in ieder geval zien dat ze niet alleen sportieve auto’s bouwen. Het merk heeft volgens Dally namelijk een te sportief imago.

Volgend jaar komt Alfa Romeo ook nog met een compacte cross-over onder de Tonale. Die past natuurlijk helemaal in de strategie van een breder publiek aanspreken. En vanaf 2027 willen ze alleen nog maar elektrisch auto’s gaan bouwen. Op die manier raken ze de emotie wel kwijt.

Aan de ene kant is het natuurlijk volkomen begrijpelijk dat Alfa Romeo zich wil richten op populaire modellen. Dat zullen ze bij Stellantis ook leuk vinden. Maar ze moeten natuurlijk wel oppassen dat ze niet hun complete merkidentiteit overboord kieperen.

Als bij Alfa Romeo slim zijn houden ze op z’n minst de illusie levend dat ze een liefhebbersmerk zijn. De uitspraken van meneer Dally zijn in dat kader absoluut niet handig. Nu lijkt het net alsof Alfa Romeo haar hele imago om zeep gaat helpen. Wat misschien ook wel gewoon zo is, maar dat terzijde.

Bron: Autocar