Commentator noemt Lance Stroll op Belgische tv een autist, wordt geschorst

Iemand zomaar een autist noemen is natuurlijk niet aardig.

Mocht je het nog niet door hebben: je moet anno 2022 heel erg op je woorden passen. Als je een publiek figuur bent tenminste. Een vervelende opmerking over iemands afkomst, geslacht of geaardheid wordt keihard afgestraft. Dat ondervonden recent bijvoorbeeld Juri Vips en Nelson Piquet Sr.

Lewis Hamilton is echter niet de enige Formule 1-coureur die op een denigrerende manier omschreven wordt. Dit overkwam nu ook Lance Stroll, al heeft hij er zelf waarschijnlijk nog niks van meegekregen. Opmerkelijk is het wel, want Lance Stroll is blank, man en hetero.

Hoe krijg je het voor elkaar om zo iemand te beledigen en vervolgens gecanceld te worden? Nou, door hem autist te noemen. Dat deed de Franse Formule 1-commentator Lionel Froissart het afgelopen weekend.

Froissart verzorgde het commentaar voor de Belgische zender RTBF Sport. Hij bestempelde Lance Stroll tijdens zijn live commentaar als autist. Zijn collega-commentator voelde de bui gelijk al hangen en zei meteen dat hij te ver ging. Froissart nam echter geen gas terug en zei: “Eerlijk, dit is de waarheid.”

Deze uitspraken vielen niet in goede aarde bij zijn werkgever. Die heeft hem daarom op non-actief gesteld. RTBF Sport gaat nu een onderzoek instellen hoe dit heeft kunnen gebeuren, door alle betrokken personen te ondervragen.

Dat de commentator zelf op het matje wordt geroepen is begrijpelijk. Met wie er allemaal nog meer gepraat zou moeten worden is niet helemaal duidelijk. Zijn ouders misschien? Het slachtoffer in deze kwestie, Lance Stroll, ondervragen gaat in ieder geval een beetje lastig worden.

Lionel Froissart kan binnenkort waarschijnlijk wel weer zijn werk hervatten, maar hij zal sowieso diep door het stof moeten gaan. Reken dus op welgemeende excuses aan het adres van Lance Stroll, de autistische gemeenschap en iedereen die mogelijkerwijs beledigd zou kunnen zijn.