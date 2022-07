Hyundai Ioniq 6 volledig onthuld: matcht de techniek de looks?

Met het design van de nieuwe Hyundai Ioniq 6 mochten we al kennis maken, maar nu krijgen we ook de volledige specs en wat de auto overtuigend moet maken.

Als we de EV’s van Hyundai en zustermerk Kia moeten samenvatten, dan is ‘uitgesproken’ waarschijnlijk de beste term. Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt of het design mooi of lelijk is, als het maar een indruk achterlaat. Wellicht vind je het meteen mooi, of het heeft even tijd nodig, of je vindt het lelijk: in ieder geval heb je er een mening over. Net zoals dat je vast twee weken geleden een mening had over de nieuwe Hyundai Ioniq 6.

Techniek Hyundai Ioniq 6

Goed, dat heeft nu even op je kunnen inwerken, dus nu kan Hyundai zorgeloos met cijfertjes en features gaan strooien. Dat doet het merk dan ook grootschalig. Laten we er dus maar snel induiken. Om even bij het exterieur te blijven: de auto meet 4.855 mm in de lengte, 1.880 mm in de hoogte en en 1.495 mm in de breedte. Ter vergelijk: dat is langer én hoger dan de Ioniq 5. De buitenmaten lijken op die van de BMW 4 Serie Gran Coupé, in dat segment moet je dus gaan denken voor de Ioniq 6.

Rijbereik en laden

Nog steeds een belangrijk cijfertje voor EV’s: hoe ver kom je op één accu? De Hyundai Ioniq 6 staat zoals bekend op het E-GMP platform van HMC. De accugrootte van tot en met 77,4 kWh is dan ook niet toevallig precies even veel als de topversies van de Ioniq 5 en Kia EV6. De Ioniq 6 is echter de koning van rijbereik van het drietal: hij komt naar schatting 610 km ver. Het E-GMP platform is geoptimaliseerd voor 800 volt laden, wat voor de Ioniq 6 betekent dat je van 10 naar 80 procent bijlaadt in 18 minuten. Het getalletje waar Hyundai het meest trots op lijkt te zijn is de efficiëntie: 14 kWh per 100 km. Dat zorgt voor al bijna 400 km in zelfs de basisversie van de auto. Mocht je nou juist de Ioniq 6 als accu willen gebruiken, dan kan dat ook. V2L (Vehicle to Load) wordt ondersteund om apparaten van stroom te voorzien door ze in de oplaadpoort van de auto te pluggen.

Prestaties

Wil het ook een beetje vooruit met de Hyundai Ioniq 6? Op zich wel. Je moet nog even wachten op een Ioniq 6 N (die er aan zit te komen!), maar tot die tijd is de versie met de 77,4 kWh accu met AWD de snelste versie van de Ioniq 6. Deze sprint van 0 naar 100 km/u in 5,1 seconden. Je hebt 325 pk en 605 Nm tot je beschikking. Moet voldoende zijn voor je dagelijks ritjes.

Interieur

Stappen we even in de Hyundai Ioniq 6, dan krijgen we ook een iets beter beeld van het interieur. Je komt hier niet echt voor verrassingen te staan als je de Ioniq 5 wel eens van binnen hebt gezien. Een minimalistisch interieur met twee grote 12 inch schermen recht voor je neus. Omdat de Ioniq 6 altijd met digitale spiegels wordt geleverd, krijg je twee ‘oren’ aan weerszijden van het dashboard waar het beeld in wordt weergegeven. Opvallend qua vormgeving is dat Hyundai in tegenstelling tot de Ioniq 5 nu kiest voor een middenconsole. Daar vind je overigens de raambediening, zodat de deurbekleding lekker simpel is. Ook valt de sfeerverlichting op, uiteraard instelbaar in alle kleuren van de regenboog. Of, indien gewenst, een dynamisch effect, waar de verlichting zich aanpast aan hoe je rijdt.

De schermen werken zoals je verwacht: voor je heb je een instelbaar scherm met allerlei rij-info die je normaal in je tellers verwacht. Het scherm in het midden draait op Hyundai’s nieuwste interface en werkt samen met de auto om de actuele laadstatus weer te geven. Ook bekijkt de Hyundai navigatie laadpunten op je route om op langere ritten te laten zien waar je even kunt bijtappen. Mocht je liever je telefoon gebruiken, dan ondersteunt het scherm ook Apple CarPlay en Android Auto. Waar je in recente Hyundai modellen de speakers van Krell als premium-audio mocht beschouwen, zijn de speakers in de Hyundai Ioniq 6 van Bose. Die zullen het vast goed doen, maar uit eigen ervaring kan ik je melden dat die Krell-speakers fantastisch zijn. Op zich leuk om dat eens te vergelijken.

Rijhulp

Hyundai heeft de Ioniq 6 natuurlijk bomvol gestopt met de laatste rijhulpsystemen, het meeste is redelijk gesneden koek. Denk aan adaptieve cruise control, lane-keep assist, forward collision warning, gewoon van alles het laatste en nieuwste dat er op de markt is, zeg maar. Wat wel een leuke toevoeging is: de Ioniq 6 kan nu zelf van rijstrook veranderen. Als je op de snelweg je richtingaanwijzer aanzet, dan wisselt de auto van rijstrook zonder jouw hulp. Daarmee is semi-autonoom rijden in de Ioniq 6 prima op niveau. Ten slotte wat betreft de tech: software-updates worden gewoon Over The Air geïnstalleerd. Ook dat is gewoon wat je anno 2022 mag verwachten, maar het is fijn dat Hyundai het toch gewoon doet.

Bestellen en prijs

Het enige cijfer dat Hyundai nog even niet bekendmaakt van de Ioniq 6 is de prijs. De auto wordt vanaf Q3 dit jaar geproduceerd, tegen die tijd krijgen we de prijs te horen. Wel maakt Hyundai bekend dat de auto beschikbaar wordt in twaalf kleuren en vier kleurencombinaties voor het interieur. Een hele hoop informatie, voor de prijs moet je dus nog heel even geduld hebben.