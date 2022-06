Zo wil Alfa meer auto’s gaan verkopen

De Italianen hebben ze er lang over nagedacht, maar zo wil Alfa meer auto’s aan de man gaan brengen.

Anno 2022 is het nog best een bijzonder idee dat auto’s alsnog verkocht worden op de traditionele manier. De fabriek bouwt ze en levert ze aan de importeur. Die bezorgt ze dan weer aan de dealer. De klant mag ze dan opkomen halen. Merken als Tesla laten zien dat een veel directere benadering op zijn minst net zo effectief is.

Maar wat je bij zo’n elektrowaggie mist en bij de oude autobouwers wel hebt: beleving! Dealers zijn tegenwoordig meer een soort experience centers geworden. Niet alleen een dak om droog te blijven voor het betere handje-klap, maar ook om de auto en de beleving eromheen op te snuiven.

Alfa Romeo begrijpt dit maar al te goed. Daarom hebben ze een volkomen nieuwe dealer huisstijl. Deze is volgens de Italiaanse autobouwer meer premium!

Nieuwe huisstijl Alfa dealers

De nieuwe styling maakte zijn debuut bij de Moeder aller Alfa Romeo dealers in Milaan. Alfa Romeo schrijven we tegenwoordig cursief en de nieuwe huisstijl-kleuren zijn zwart met rood. Opvallend is dat de kleuren van binnen juist vrij rustig zijn: koper, brons, bruin, zwart. Op deze wijze komen de felgekleurde Alfa’s er goed uit. Met diverse LED-strips wordt er alsnog een beetje Rosso Alfa toegepast.

In de Alfa Romeo dealers wil het merk duidelijk maken dat het een heel erg rijke historie heeft. Dat niet alleen, de Formule 1-deelname mocht ook wel iets meer uitgebuit worden. Dat is nu ook precies wat er gaat gebeuren met de nieuwe huisstijl van de Alfa dealers. Het zijn tevens twee enorme imageboosters die veel andere merken simpelweg niet hebben.

Twee vragen

Dan hebben we uiteraard wel een paar vragen. Waarom komt de nieuwe huisstijl van de Alfa dealers eigenlijk nu pas? Dit hadden ze perfect kunnen doen met de introductie van de nieuwe Giulia en Stelvio. Nu kan de Tonale extra schitteren in de nieuwe showrooms, maar toch.

Dan volgende vraag ligt ook erg voor de hand: welke modellen komen er nu nog meer bij? Alfa heeft op dit moment maar drie modellen (Tonale, Giulia en Stelvio) en daar moeten echt nog een paar bij om te kunnen overleven. Voor nu is deze ene dealer omgebouwd in Milaan, maar er zullen er uiteraard meer dealers gaan volgen.

