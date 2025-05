Alles kan een Rolls-Royce worden, als je maar je best doet

Ja, zelfs een personenbusje kan een Rolls-Royce worden met de juiste modificaties.

Een luxeauto is al lang niet meer enkel een sedan. Luxueuze SUV’s zijn populairder dan ooit. En wat te denken van luxueuze busjes? Die wereld kan ook niet gekker. Vooral in China, waar ze gek zijn op omgebouwde personenbusjes die niet ver onder doen voor een Rolls-Royce.

Mansory V-Klasse

Logisch dat ook Mansory een stukje van de taart wil. Die deden al ietwat subtiel een pakket voor de Mercedes V-Klasse, maar doen daar nu een flinke schep bovenop. Het nieuwe pakket omvat luxe in optima forma. En dat begint al aan de buitenkant.

Ook al blijven de koplampen van de V-Klasse zitten waar ze horen, de hele voorpartij eromheen wordt aangepast. Zo loopt de motorkap over in een prominente grille met verticale spijlen, naast een compleet hertekende bumper. Het geheel doet denken aan een Rolls-Royce, alsof het frontje van een Cullinan op een V-Klasse is geboetseerd. Verder krijg je putdekselvelgen, (neppe) koelgaten in de flanken en een verhoogd dak.

En net als andere Mansory’s mag je ook allerlei gekke materialen op het exterieur plakken om tot een two-tone te komen. Net als de Cullinan van laatst kun je dus ook kiezen voor een gek patroontje in het koolstofvezel-composiet aan de buitenkant. Maar dan op wat in essence een Mercedes Vito is. Je verwacht het niet.

Interieur

De echte lol van de Mansory V-Klasse zit ‘m natuurlijk in het interieur. Ook hier zijn verschillende thema’s met verschillende materialen mogelijk. Eén ding krijg je echter altijd: luxe in overvloed. Plek voor zes (inclusief bestuurder) waarvan twee omdraaiende captain’s chairs zijn en natuurlijk een tafeltje in het midden. En gordijntjes, want er moet wel een mate van afstand zijn tussen jou en het gepeupel.

Dus ja, zelfs een Mercedes V-Klasse kan een soort Rolls-Royce zijn als het aan Mansory ligt. Helaas, of juist gelukkig, houdt Mansory de V in China, waar de markt voor omgebouwde busjes en V-Klasses in het specifiek erg populair is.