Duurste Mercedes C-Klasse van Marktplaats is een buitenkans

Je kan een gokje wagen welke zeldzame Mercedes C-Klasse de duurste van Marktplaats is.

De staat van Mercedes anno 2025 is… wisselend. Das Haus heeft een paar keer gegokt en verloren. Misschien wel de grootste misser, volgens liefhebbers dan (maar kopers ook), is de nieuwe AMG C63 (W/S206). Er was namelijk grof gezegd maar één reden om die te kopen vergeleken met rivalen van Audi (RS 4/5) en BMW (M3/4). De BMW kocht je om keihard over een circuit te driften, de Audi kocht je om met een grijns in al het comfort weer terug naar huis te rijden. En de Merc? Die koos je omdat zowel Audi als BMW het bij zes cilinders houden, terwijl de C63 een lekker dikke V8 met dito soundtrack had. Nu de C63 niet alleen die V8 kwijt is maar zelfs een zescilinder te veel gevraagd was, vraagt koper dan wel liefhebber zich toch af waarom je niet gewoon de goedkopere(!) rivalen van Audi en BMW moet nemen.

De beste C63

Wat ook niet bijdraagt aan het tegenvallen van de C63 is waar de auto vandaan komt. Want als je het de heftigste puristen vraagt, viel de voorlaatste generatie (W/S205) eigenlijk ook al tegen. Een V8 van slechts vier liter groot? Wat is dat voor klein blok? En dat heeft te maken met de meetlat die Mercedes zichzelf heeft toegediend, namelijk de meest krankzinnige C-Klasse ooit. De C63 AMG van de W/S204-generatie.

In de vroege jaren ’00 was de ’55 AMG’ dé AMG-aandrijving. Dat ging om de 5.4 liter grote ‘M113’ V8 die vrij veel modellen van Mercedes wel heeft gezien (en ja, bijna ook de B-Klasse). Die motor werd min of meer opgevolgd door de ’63 AMG’, dat ging om de M156 V8. En die was nog groter en bovendien niet voorzien van een compressor, om natuurlijk ademend makkelijk voor 500 pk te zorgen. En dat met een motorgrootte van 6.2 liter. Past dat in een C-Klasse? Ja hoor. Zo’n absolute kruisraket voorin een C63, dat was eigenlijk ongekend. Want qua absolute grootte in volume gaf dit blok in de grotere E-Klasse daar de RS 6 en M5 al het nakijken. Om nog maar te zwijgen over de 4.0 en 4.2 liter grote blokken in de M3 en RS 4. Wel drukte Mercedes het vermogen voor de C63 naar 457 pk in plaats van 514 in de E63, al kwam later een 487 pk sterk Performance-pakket. Na de facelift steeg het vermogen zelfs naar 507 pk en tijdelijk naar 517. Voor dat laatste moet je wel een speciale editie bemachtigen.

Black Series

Als een ultieme versie van de ultieme C-Klasse kwam namelijk de vierde Black Series naar de C-Klasse. Ergens een vrij logisch gevolg, want van de voorganger van de C Coupé, de CLK, was ook een Black Series. En die had ook nog eens dezelfde motor. In de C63 Black Series kreeg je 10 pk extra, maar vergeleken met een ‘normale’ C63 was het pas echt een dik ding. Enorme widebody, hertekende bumper met veel meer koeling, zelfs koelgaten in de flanken achter de voorwielen en voor de achterwielen. En optioneel natuurlijk die unit van een achtervleugel.

En die ultieme versie van de ultieme auto? Die staat nu op Marktplaats. Je moet er snel bij zijn, want met 800 gebouwde exemplaren gebeurt dat niet vaak. De Mercedes C63 AMG Coupé Black Series is dan ook de duurste C-Klasse van Marktplaats, zoals we al zeiden. Alles is echter relatief: bestel je een hagelnieuwe C63 bij Mercedes nu, dan ben je duurder uit. Doe ons dan deze maar, met zoals gezegd een drie keer zo grote motor qua slagvolume met twee keer zoveel cilinders. En 517 pk.

Samenstelling

Het Black Series-label is bedoeld als een soort circuiteditie. Toch voelt het vaak als een parodie daarop. Waarom zou je de dakloze SL of SLK pakken om deze op te baseren? In het geval van de C63 kon je ook wat aparte keuzes maken. Concurrent BMW M3 GTS had bijvoorbeeld geen achterbank, altijd een vaste achterspoiler en een compleet gestript interieur, zelfs zonder iDrive. De C63 is welhaast luxe uitgevoerd. Recaro-kuipstoelen, maar dan wel van leer en verwarmd. Een heuse achterbank! En het Comand-systeem met navigatie, bluetooth en dat soort ongein. De kuipen en het zijn van een Black Series-uitvoering schreeuwen circuitauto, de luxe juist AMG-esque cruiser.

Aan de buitenkant meer van hetzelfde voor de duurste C-Klasse van Marktplaats. De optionele achterspoiler is wel erop gezet, maar de canards voorop niet. Ook een schreeuwend kleurtje zoals Solar Beam of Mars Red is achterwege gelaten voor deze Mercedes C63 AMG Black Series. Ergens past het ook wel weer perfect bij het idee dat je een Black Series vooral koopt omdat het sowieso een wat dubbelzijdig concept is. RWD, asociaal dikke V8, 517 pk en een lekker brede koets is hoe dan ook een pretpakket.

Kopen

Dus doe jezelf een lol en doe wat je moet doen met zo’n auto: rijden. De vorige eigenaar van de Mercedes C63 Black Series heeft al zijn best gedaan: er staat 66.710 km op de teller. Voor een dusdanig zeldzame auto is dat best veel en dit soort auto’s willen altijd wel waardevast zijn. Dan is dit de perfecte aanbieding.

Vandaar dat de inmiddels 13 jaar oude zilveren C63 nog 149.950 euro mag opleveren op Marktplaats. De duurste C-Klasse op de website, maar je begrijpt wel waarom. Het is deze auto die de verwachtingen zo hoog hield voor alle aankomende C-Klasses en misschien wel één van de belangrijkste redenen dat alles wat je verzint voor liefhebbers tegenvalt.