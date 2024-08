Rolls Royce leidt horlogedieven af met marmer

Het mag bekend zijn, met je Rolex paradeer je niet meer door Londen, maar Rolls Royce heeft nu iets om de aandacht af te leiden van de horlogebandieten.

Spirit of Ecstasy in marmer uitgevoerd

Zeg je Rolls-Royce, dan zeg je Spirit of Ecstasy. Je weet wel, dat beeldje van een dame met haar armen wijd, bovenop de grille van de Rolls. Inmiddels heeft elke vandaal er wel eentje thuis. Maar nu is er een hele speciale versie. Die zou best eens de aandacht van het Londense dievengilde af kunnen afleiden. Want wie heeft er nu al een Spirit of Ecstasy uitgevoerd in marmer? Daar laat je gewoon die bankier met zijn foute Submariner even voor gaan!

Natuurlijk kan je op commando het beeldje in de radiateurgrille laten zakken, maar je moet op je hoede blijven natuurlijk. En voor de horlogedieven, everybody loves a challenge. Toch? Nu is het zo dat wanneer je deze Phantom Scintilla Private Collection kunt rijden, dat je vast ook wel een nieuw beeldje kunt bestellen, maar goed. Het gaat om het idee.

Rolls-Royce Scintilla Private Collection

Zo, dat is nog eens een statige modelnaam. Vaak zullen we hem niet tegenkomen, want van deze special edition zullen maar 10 exemplaren worden vervaardigd. De aanleidingen de inspiratie van deze Special Edition is volgens Rolls “the grace, dynamism and ethereal beauty of the Spirit of Ecstasy”. Dat en een paar glazen van het een of ander waarschijnlijk.

Deze Limited Edition is dus een viering van het beeldje voorop elke Rolls-Royce. Omdat de oorspronkelijke inspiratie van de Spirit of Ecstasy een oud Grieks Marmeren beeldje is, hebben ze er nu voor gekozen om dit terug te laten komen in deze special edition.

Maar daar bleef het niet bij. Want vooral het interieur van deze Phantom is bijzonder te noemen. Met een hoop verwijzingen naar de wapperende kleding van de Spirit of Ecstasy. Rolls spreekt zelf over het meest complexe deurontwerp ooit!

Het borduurwerk op die deuren en op de zittingen bestaat uit 869.500 steken, om precies te zijn. Toch leuke weetjes. Op zich doet het interieur me meer denken aan het interieur van caravans op Marktplaats die we NIET hebben gekocht. Maar wellicht is het in werkelijkheid WEL heel smaakvol.

Voor de levensgenieter die alles heeft. Wees er snel bij want ze vliegen vast de tent uit.

