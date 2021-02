Alpine geeft update over gezondheid van Alonso - Autoblog.nl

Het Alpine F1-team geeft een update over de gezondheid van Fernando Alonso nadat hij eind vorige week werd aangereden op zijn fiets.

Een fietsongeluk komt natuurlijk nooit goed uit, maar in het geval van Fernando Alonso was de timing wel heel ongelukkig. Na een Formule 1-break van twee seizoenen doet de Spanjaard dit jaar mee met Alpine. Afgelopen donderdag werd hij tijdens het wielrennen in Zwitserland geschept door een auto. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar ze zagen dat hij een kaakfractuur had. Inmiddels is hij geopereerd en moest hij enige dagen in het ziekenhuis blijven om te herstellen.

Het Alpine F1-team geeft nu via Twitter een update over Alonso. Na 48 uur lang te zijn geobserveerd is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij mag nu thuis herstellen en bijkomen. Alpine geeft hem een ‘korte’ periode van totale rust. Daarna moet hij langzaamaan weer beginnen met trainen, steeds een stapje extra. Het lijkt er dus op dat Alpine nog steeds verwacht dat hij op 28 maart bij de GP van Bahrein aanwezig kan zijn.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/B4v0SETlHy — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 15, 2021

Motorsport Total heeft met meerdere dokters gesproken die het beeld van Alpine bevestigen. Aangezien het ‘alleen’ om zijn bovenkaak gaat, zou hij binnen tien en veertien dagen hersteld kunnen zijn; binnen vier weken zou hij zijn normale leven weer moeten kunnen oppakken. Het enige probleem is zijn helm. Die zit immers strak om je hoofd (en ook kaak) heen, natuurlijk. Heel fijn voor het geval dat je een ongeluk krijgt, maar iets minder fijn als je net een ongeluk hebt gehad. Dergelijke wonden willen volgens een van de dokters ook vaak ontsteken. En áls de wond ontsteekt, dan zou het onmogelijk kunnen zijn om een helm te dragen. “Maar buiten dat kunnen professionele sportactiviteiten vrij snel weer doorgaan.” De komende weken worden dus spannend voor de Spanjaard.