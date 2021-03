AC Schnitzer X6 is voor piepjonge mensen met smaak - Autoblog.nl

Met zo’n muziekje in de presentatie video kan het gewoon niet anders dat de AC Schnitzer X6 niet voor ouwelui bedoeld is.

Allemaal hebben we eens zo’n moment dat je weet dat je oud wordt. Het is natuurlijk vrij logisch dat de dingen die je eerst waanzinnig leuk vindt, juist nu minder interessant acht. Denk aan de Jamin, de N*SYNC, Telekids en natuurlijk, eh, AC Schnitzer.

Het mooie van AC Schnitzer is dat het altijd topkwaliteit is. Vaak zorg je met tuningspul ervoor dat de kwaliteit en dus het totaalplaatje van een auto erop achteruit gaat. In het geval van AC Schnitzer ga je er juist op vooruit. Dat is ook het geval van deze AC Schnitzer X6 van de G06 generatie.

AC Schnitzer X6

Natuurlijk is het voertuig vrij opiniërend. Het is een soort rijdende Johan Derksen: je houdt er van of je verafschuwt het. De kleur is geinig gekozen, maar staat niet bijzonder fraai. Dan komen we bij alle verfraaiingen. Er zijn twee spoilers, eentje voor het dak en eentje voor de kofferklep. Het is onderdeel van het AC Schnitzer aerodynamica-pakket.

De splitter, achterbumper en dergelijke zijn daar ook onderdeel van. Wel moet je het M Sport pakket bestellen, waarover de AC Schnitzer-spulletjes geplakt worden. Ook zijn de wielkasten nu breder. De AC Schnitzer X6 is ook verlaagd, met zo’n 25 millimeter. Volgens zijn makers heeft de X6 nu een lager zwaartepunt. Harstikke mooi natuurlijk, maar is de X6 dan niet gewoon het verkeerde uitgangspunt?

Niet sneller

Hetzelfde geldt voor de wielen: je kan kiezen uit diverse gesmede 22 inch-velgen. Gesmeed is super voor een lager gewicht, maar een 22 inch wiel is wellicht iets te veel van het goede. Kleinere wielen zijn immers ook lichter. Voor het interieur zijn er ook diverse upgrades te krijgen. De BMW X6 van AC Schnitzer is vooralsnog niet sneller, voor de xDrive30d en xDrive40d worden nu vermogensstijgingen ontwikkeld.

Oh, nu we het toch over Derksen hebben gehad. Waar hij verstand heeft van goede muziek, hebben ze bij AC Schnitzer daar aanzienlijk meer moeite mee, gezien het zeurderigere deuntje in onderstaande video. Maar ja, zo realiseer je weer: we behoren absoluut niet tot de doelgroep. We zijn te oud. Voor de piepjonge mensen (met cash): het AC Schnitzer X6 programma kun je hier bekijken.