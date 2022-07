Alonso leidde wedstrijdleiding om de tuin, voorkomt penalty

De Spanjaard liet zich van zijn sluwste kant zien tijdens de GP van Oostenrijk: hij verzweeg een los wiel en liet hem gelijk vervangen, om een penalty te voorkomen.

Voor Fernando Alonso is de GP van Oostenrijk met een sisser afgelopen. De Spaanse F1-veteraan had geen beste kwalificatiesessies en ook de sprintrace eindigde met een uitvalbeurt. Voor het feit dat Fernando startte als twintigste, is een tiende plek helemaal geen slecht resultaat. Dat terwijl de race ook niet precies van een leien dakje ging.

“Box again”

Tijdens de uitvalbeurt van Sainz en de Virtual Safety Car die dat opleverde, was het aantrekkelijk voor teams om een ‘gratis’ pitstop binnen te harken. Iets waar Alonso alles vanaf weet. De Spanjaard ging dan ook naar binnen, maar merkte vrij snel een probleem. Wat dat probleem was, meldde Alonso niet. Hij zei alleen ‘box again’ en dus werden de banden wederom gewisseld.

Los wiel

Waarschijnlijk wist Fernando Alonso wel degelijk wat er aan de hand was: een los wiel. Op de beelden is ook duidelijk te zien dat er iets niet helemaal goed ging. Maar Alonso hield het op ‘box again’ om de aandacht af te houden van dit incident. Dit om direct aandacht van de stewards te vermijden. Als die iets horen over ‘los wiel’ wordt dat vrij snel gezien als een technisch defect en krijg je hoogstwaarschijnlijk meteen straf. Dat terwijl het wiel slechts een klein beetje loszat en dus wat vibraties opleverde. Tijdens de extra pitstop werd de band juist gemonteerd en is er dus niks gebeurd.

Penalty voorkomen

Een goed idee van de slinkse Spanjaard, want Alonso is pas na de race op het matje geroepen. Bij een foute pitstop had het waarschijnlijk een straf opgeleverd, maar nu werd bepaald dat het een klein mankement was. Zodoende is er niks gebeurd en mag Alonso zijn P10, een nette plek voor het starten op P20, houden. Sluw, het doet ons bijna denken aan de tijd dat Fernando Alonso zijn kampioenschappen binnen harkte.