Ecclestone aangeklaagd vanwege belastingfraude t.w.v. £400 miljoen

Wat een ouwe schurk is het toch.

Bernie Ecclestone is al sinds 2017 niet meer de grote leider van de Formule 1. Inmiddels is de F1 alweer twee CEO’s verder. Toch weet Bernie nog altijd meer media-aandacht op te eisen dan de huidige grote baas van de Formule 1.

Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat Stefano Domenicali niet zegt dat hij een kogel zou vangen voor Poetin. En hij probeert ook niet met een pistool op zak aan boord van een vliegtuig te stappen. Dingen die Bernie allemaal wel doet.

Het volgende schandaal laat niet lang op zich wachten. Bernie Ecclestone wordt nu namelijk aangeklaagd vanwege belastingfraude. Ook niet voor het eerst. Deze keer is hij vergeten 400 miljoen pond aan overzeese bezittingen op te geven, aldus de Britse belastingdienst. Daarmee praten we over een bedrag van zo’n 470 miljoen euro.

Dat is een niet onaanzienlijk deel van zijn totale vermogen, want volgens Forbes is hij bij elkaar goed voor een kleine 3 miljard euro. Bernie Ecclestone lag overigens eerder al onder de loep omdat hij voor 1,2 miljoen pond aan belasting ontdoken zou hebben. Daar kwam Bernie destijds heel goed mee weg, want hij hoefde uiteindelijk maar 10 miljoen pond te lappen.

Ook deze keer lijkt Ecclestone nergens wakker van te liggen. Hij reageert vanuit Ibiza tamelijk laconiek tegenover Reuters. Volgens hem is het iets waar al heel lang over gepraat wordt. “Ze zijn waarschijnlijk weer helemaal opgewonden. We gaan zien wat er gebeurt,” aldus Bernie Ecclestone.

