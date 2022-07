AC Schnitzer ACS4 Sport BMW M4 – rijtest en video

Iedere auto wordt beter van 100 pk extra, maar of het nodig is…. We vinden het uit tijdens de rijtest van de AC Schnitzer ACS4 Sport BMW M4 Competition xDrive.

Het is inderdaad een hele mond vol, waar is de tijd gebleven dat de twee karakters M en 3 voldeden. Ik zal de volledige naam niet iedere keer gebruiken, want AC Schnitzer ACS4 Sport BMW M4 Competition xDrive is nogal lang. En daarbij wil ik dan ook nog melden dat deze specifieke uitvoering is samengesteld/ opgeleukt door onze vrienden van Absolute Motors en BMW Dubbelsteyn.

Die vleugel

Tuners brengen een auto op smaak. Maar het is daarbij niet gezegd dat het jouw smaak moet zijn. Persoonlijk vind ik het hele pakket prima gelukt, behalve die achtervleugel. Dit soort achtervleugels verkrachten de vorm van de auto nogal, maar ik kan me dus óók voorstellen dat je het wel gaaf vindt. Tenslotte springt juist de vleugel er enorm uit.

De diffusor van AC Schnitzer is dan wel weer lekker dik en is optioneel uit te rusten met een centraal geplaatste mistlamp. Aan de voorzijde is de voorbumper aangepakt met onder andere horizontaal geplaatste canards. Het wekt de illusie van een betere aerodynamica, maar laten we eerlijk wezen: je koopt dit voor de uiterlijke schijn. Over de opgeplakte elementen op de motorkap kunnen we zeker duidelijk zijn: dat is echt alleen voor het oog.

Satin Iced Titanium wrap

Absolute Motors deed niet alleen de montage van alle AC Schnitzer goodies, maar verzorgde ook de verdere uiterlijke aanpassingen. Nadat we naar Le Mans reden met een BMW Individual Feuer Orange M3 is dat mijn favoriete kleur, maar de kleur op de AC Schnitzer ACS4 Sport kan me ook bekoren. Absolute Motors koos voor een wrap in de Satin Iced Titanium, een kleur die ook zo in de BMW catalogus had kunnen staan. Getinte ramen, koplampen en enkele hoogglans zwarte accenten maken het helemaal af.

Meer powerrrr AC Schnitzer ACS 4 Sport

Niemand heeft meer dan 500 pk nodig, tenzij je op zwaar transport rijdt. En toch is het lekker dat het kan. In theorie zouden kopers een 480 pk sterke M4 kunnen kopen, in de praktijk kiezen Nederlanders altijd de M4 Competition die 510 pk heeft.

Mocht je dan nog meer willen, dan zijn er diverse opties. Plat gezegd is AC Schnitzer niet de goedkoopste en wellicht ook niet degene die de grootste vermogenswinst claimt. Dat heeft zijn redenen: AC Schnitzer besteed meer tijd aan de ontwikkelingen en neemt de fabrieksgarantie over.

De S58B30T0 (S58T) heeft af fabriek 510 pk en 650 Nm aan koppel. Aangezien de AC Schnitzer ACS4 M4 uit de rijtest ook de optionele AC Schnitzer sportuitlaat heeft, stijgt het vermogen naar 610 pk. Een gezonde winst van 100 pk dus, en ook het koppel stijgt met 100 Nm voor een totaalscore van 750 Nm.

Echt klachten over de snelheid van de huidige generatie M3 en M3 heb ik niet, maar de regel gaat weer op. Honderd paardenkrachten erbij voel je gewoon, de AC Schnitzer ACS4 is simpelweg weer een klap sneller geworden.

M4 xDrive

Op droog asfalt was de vermogensupgrade wellicht nog niet problematisch geweest, maar toch is het lekker dat de testauto gebaseerd is op een M4 xDrive. Bij M3, M4, M5 en M8 opteert BMW voor M xDrive en die heeft wat leuke trucs voor je in petto.

Naast de reguliere, intelligente stand die tractie optimaliseert is er een 4WD Sport stand, waarbij meer van het vermogen naar de achterwielen wordt gestuurd. Is dat je nog niet ruig genoeg? Zorg dan dat je het ESP volledig uitschakelt, dan kan al het vermogen naar de achterwielen. Lekker.

AC Schnitzer ACS4 Sport onderstel

De adaptieve demping blijft aan boord, maar de veren zijn ingewisseld voor exemplaren van AC Schnitzer. Voor komt de koets 20-25 mm lager te liggen, de achterkant gaat 15-20 mm naar beneden. Aangezien de M4 van zichzelf al een vrij stevig onderstel heeft, zou je het ergste kunnen verwachten. Maar dat is gelukkig niet zo, de AC Schnitzer lijken initieel iets meer soepelheid te hebben.

De hele combinatie werkt gewoon. Een bak meer vermogen, een ruiger uiterlijk en een verbeterd onderstel. De achtervleugel en de opplak stukken op de motorkap hadden voor mij niet gehoeven, maar ach: het maakt dat de AC Schnitzer ACS4 Sport er wel net even anders uitziet dan een standaard M4.

Met dank aan BMW Dubbelstein en Absolute Motors. De AC Schnitzer ACS4 BMW M4 Competition xDrive maakt deel uit van de Absolute Motors Signature Series.