Alpine A110 blijft gevoelsmatig onbereikbaar

Wanneer zakken de prijzen van de Alpine A110 nou eens?

Toen de Alpine A110 werd voorgesteld hadden we (denk ik) allemaal wel zoiets van ja, doe mij die maar. Maar de nieuwprijs is voor de massa niet bereikbaar. Het mooie van auto’s is dat ze dan na een paar jaar eindelijk bereikbaar worden. Zo kun je eindelijk je droomauto op de kop tikken.

Goedkoopste Alpine A110 van Marktplaats

Helaas is het met sommige auto’s zo dat ze gewoon stervensduur blijven. Van die dikke afschrijving is nauwelijks sprake. Waar giganten als een Bentley Continental of een Mercedes S-klasse afschrijven als een komeet, blijft een compacte sportauto als de Alpine A110 redelijk prijzig.

Het zeldzame aanbod in Nederland helpt niet mee. Op Marktplaats worden op het moment van schrijven slechts vier exemplaren als occasion aangeboden. Een megasucces is de auto dan ook niet. Vooral in Frankrijk vinden ze de Alpine leuk. Hier in Nederland heeft men toch liever een Porsche-logo op de voorklep.

De goedkoopste Alpine A110 van Marktplaats staat te koop voor 62.950 euro. Nog altijd een heftige prijs. Toegegeven, met bouwjaar 2022 is het slechts een twee jaar oude Alpine. De eerste eigenaar heeft er wel lol mee gehad, want de Fransoos beschikt over 58.100 kilometer aan ervaring. Dat zijn serieuze kilometers voor een twee jaar oude sportauto!

De auto is in 2022 afgeleverd door het Alpine Center van Munsterhuis. De Bleu abysse Alpine komt met een jaar fabrieksgarantie en heeft een fraai donkerbruin interieur. Gewoon een smaakvol ding, deze A110! Dit betreft een 252 pk sterke Légende met de bekende Fuchs velgen.

Terug bij de kern van dit verhaal. Voor bijna 63 mille is de goedkoopste Alpine A110 van Marktplaats nog steeds gevoelsmatig onbereikbaar. Is het eeuwig wachten op een afschrijving die nooit komen gaat, of moeten we geduld hebben? Wie de wijsheid pacht mag het delen in de comments.