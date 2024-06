Zelfs de BMW M5 configurator is ‘goedkoop’

Allemaal een nieuwe BMW M5 kopen en stel hem samen in de configurator!

Het grootste nieuws van afgelopen week was de nieuwe generatie M5. Nog groter nieuws was de vanafprijs. Door de plug-in hybride aandrijflijn is de G90 slechts enkele duizenden euro’s duurder dan een M3. Voor die paar duuzend krijg je een véél completere auto. In het bochtenwerk zal zo’n M3 ongetwijfeld lichtvoetiger aanvoelen, maar als allrounder wint de M5. En 727 pk klinkt toch lekkerder dan 510 pk.

Ik hoor je denken ja: dat is de vanafprijs. Maar we hebben het hier over een BMW, niet over een Porsche. In de BMW M5 configurator de prijs opdraven door voor tienduizenden euro’s aan opties aan te vinken is simpelweg niet mogelijk.

De meeste beschikbare exterieurlakken zijn zonder meerprijs aan te vinken (met uitzondering van Storm Bay en Frozen Deep Gray Metallic), de beschikbare wielen kosten enkele honderden euro’s om te upgraden en voor het interieur geef je hooguit zo’n 1.200 euro extra uit.

Dan zijn er nog een paar pakketten om uit te kiezen, maar bovenstaande configuratie van mij kwam uit op 149.132 euro. Dat is slechts enkele duizenden euro’s meer dan de ‘kale’ vanafprijs. Nog steeds een goede aanbieding dus, zelfs nadat je de BMW M5 G90 door de configurator hebt gehaald.

Ja het is een sloot geld, voor anderhalve ton staat er wel een complete sloep op de stoep met een dikke V8, een schofterige 1.000 Nm aan koppel en je kan ook nog eens elektrisch door de stad zoeven.

Nu heeft BMW het voortouw met de M5 en later de M5 Touring. Uiteindelijk gaat de concurrentie ook die kant op. Denk aan de toekomstige Audi RS5 Avant met een stekker, die ook daardoor ‘verrassend scherp’ in de prijslijsten kan komen te staan. Een gevalletje “If you can’t beat them, join them” als het om ons belastingsysteem gaat. Hoe minder BPM, hoe beter.