Nieuwe poging moet Alpine A110 aantrekkelijker maken

Alpine doet een nieuwe poging om de A110 aantrekkelijker te maken.

Lekker overzichtelijk is het wel, het gamma van Alpine. Het bestaat al jaren uit één model in vorm van de A110. Door de jaren heen zijn er wel allerlei varianten bijgekomen waar je het als autoliefhebber warm van kunt krijgen. Van de sportievere S tot de hardcore R.

Alpine A110 modeljaar 2024

Met alleen een poster boven je bed komt Alpine er niet. Het merk moet verkopen draaien en regelmatig draaien de Fransen aan de knoppen om het model opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat is voor modeljaar 2024 niet anders met de Alpine A110.

Het goede nieuws is dat de line-up hetzelfde blijft. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je misgrijpt als je toevallig aan het sparen bent voor een nieuwe. Er is zelfs nog meer goed nieuws, want de Alpine A110 is vanaf modeljaar 2024 voorzien van een rijkere standaarduitrusting.

A110

Het basismodel komt voortaan standaard met 18-inch Serac-wielen, 320 mm geventileerde remschijven, sportpedalen, een aluminium voetsteun en elektronisch inklapbare buitenspiegels.

GT

Gaan we door naar de GT. Deze komt nu standaard met 18-inch diamantgeslepen Grand Prix-wielen, stoelverwarming, het Focal audiosysteem, ook de alu pedalen en voetsteun én een automatisch dimmende binnenspiegel.

S

Dan zijn we er nog niet. De S is er ook nog, met een sportiever chassis. Deze scoor je met onder andere 18-inch gesmede Fuchs-wielen, zwarte boemerangkoplampen en een automatisch dimmende binnenspiegel. Opties aanvinken kan nog steeds, zoals semi-slick-banden. Dat laatste maakt het meer een speeltje voor op het circuit, zeker met dit soort temperaturen krijg je een onbestuurbare auto op de openbare weg.

R Turini

Hey, die kenden we nog niet. De Alpine A110 R natuurlijk wel, maar voor modeljaar 2024 komt daar de R Turini bij. De R is gefocust op het circuit, de Turini maakt het net iets minder rauw. Het is nu niet bepaald dat de Fransen alles uit de kast hebben getrokken hier iets speciaals van te maken. Het enige verschil met een ‘gewone R’ is dat de Turini beschikt over speciale 18 inch GT Race-wielen in het matzwart.

Nieuwe poging

Met deze nieuwe poging voor modeljaar 2024 mag de Alpine A110 er weer een jaartje tegenaan. Bestellen kan vanaf morgen, de productie gaat in maart 2024 van start. Het zijn kleine verbeteringen voor de compacte sportwagen. De Porsche 718 zal nog steeds geen peentjes zweten.