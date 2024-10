Alpine A110 R Ultime is 2 ton (!) duurder dan een standaard A110

De A110 R Ultime is leuk, maar ook krankzinnig duur.

Alpine is een merk met een zeer beperkt modellengamma, maar toch pakken ook zij groot uit in Parijs. Naast de vorige week onthulde A390_β nemen ze onder meer een nieuwe topversie van de A110 mee: de A110 R Ultime.

Wat heeft de Ultime extra te bieden ten opzichte van de A110 R? Om te beginnen meer vermogen, waar de A110 R dat juist niet heeft. Die is met 300 pk even sterk als een A110 S. De Ultime heeft echter 345 pk. Het koppel stijgt met 80 Nm naar 420 Nm in totaal.

Verder is ook de aerodynamica aangepast. De A110 R had al een grote spoiler en een dikke diffuser, maar de Ultime voegt nog wat extra vinnen en flapjes toe. Vooral de haaienvin achterop valt op. Ten opzichte van de A110 R creëert de Ultime nog eens 160 kg extra downforce op topsnelheid.

Dat was nog niet alles: de Ultime is ook voorzien van een nieuwe versnellingsbak, verstelbare Ohlins-dempers, een Akrapovic-uitlaat en de remmen hebben een upgrade gekregen. Tevens zijn er speciale velgen, die voor 18 inch meten en achter 19 inch.

Dat klinkt als een heel leuk pretpakket, totdat je het prijskaartje ziet. De Alpine A110 R Ultime kost namelijk €265.000… Let op: dat is de internationale prijs, in Nederland komt er nog minstens 10k aan bpm bij. Daarmee is deze Ultime nog eens anderhalve ton duurder dan de A110 R en TWEE TON duurder dan een standaard A110. We herhalen: TWEE TON! Die prijs is heel lastig te rechtvaardigen, ook niet met een gelimiteerde oplage van 110 stuks.