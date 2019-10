“Als Hamilton milieubewust wil zijn, moet hij naar de FE komen”

Harde woorden van VER.

Lewis Hamilton is degene die in de Formule 1 een hoop races op zijn naam kan zetten. Succes lijkt zich te vertalen in welzijn, maar voor de Britse coureur is dat niet helemaal waar. Goed, daar reppen we geen slechte woorden over, maar het geeft aan dat Hamilton naast de baan ook een leven heeft. In dat leven vertegenwoordigt hij iets wat niet je niet zou verwachten van de Mercedes-bestuurder: hij leeft ecologisch verantwoord. Hij doet zijn best om aan het milieu te denken en daar is hij open over.

Maar goed, aangezien de auto in het verdomhoekje van de ecologische samenleving zit, is dat een beetje dubbel. Helemaal omdat Lewis op de baan met de dikste F1-bolides mag sturen zonder dat uitstoot daar de hoogste prioriteit is (er wordt wel aan gedacht uiteraard) en in zijn vrije tijd is hij ook wel eens te vinden in dikke wagens, zoals zijn Pagani Zonda 760LH. Hypocriet!!1!1!

Zonder dollen, Hamilton heeft naar verluidt zelfs zijn privéjet verkocht. Hij is dus wel bewuster dan voorheen, toen hij non-stop in zijn Pagani te vinden was. Toch mist er nog iets in de volledige eenzijdigheid. Het toppunt van een dubbelleven is aan de ene kant de norm zijn in niet de meest schone vorm van motorsport, en aan de andere kant promoten dat schoon leven beter is. Jean-Éric Vergne, een topcoureur in de Formule E, denkt dat er een oplossing is. “Kom bij ons in de Formule E!” Deze nieuwe tak van autoracen is uiteraard gebaseerd op elektrisch rijden en zou op papier goed passen bij de schone levensstijl van Hamilton.

Vergne is overigens fan van de ecologisch verantwoorde stappen die Hamilton maakt. Dat is een van de redenen dat hij bewuster leeft en daarmee zijn droom waarmaakt in de Formule E. De Formule E wordt nog niet gezien als de topversie boven de Formule 1 en daarmee zit Lewis nog wel in de topklasse, maar met Mercedes op de grid in 2020 zijn eigenlijk alle puzzelstukjes voor een FE-carrière aanwezig voor de Brit.

Het is dus best een logische stap om te zetten. Iets om over na te denken voor de milieubewuste F1-coureur. (via Motorsport.com)