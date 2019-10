BMW i3 krijgt alsnog een tweede kans

Het kleine elektrische BMW'tje wil ons maar niet verlaten.

De BMW i3 is een gevalletje ‘net niet’. Het is net niet een 1 Serie waarmee het formaat net niet binnen de ‘echte’ BMW-range valt. Het is net niet een normaal ontworpen auto, maar door de toch ietwat futuristische styling is het ook net niet een echt mooie auto. Zelfs qua configuratie is het net niet een vierdeurs auto, maar ook net niet zo groot dat er meer in kon dan de twee ‘excuusdeurtjes’ die de auto wel als achterdeuren krijgt. Ook de actieradius (250 km) is net niet enorm en de prijs (42.200 euro) is net niet laag genoeg. Kortom: de i3 kwam toen de elektrische auto nog in de kinderschoenen stond en dat blijkt wel. Een kleine update veranderde daar niet zoveel aan.

Het zou vrij ironisch zijn als BMW de i3 nu de laan uit stuurt: daar iedereen alles op alles zet om zo snel mogelijk een betaalbare EV op de markt te brengen, doet BMW juist hun enige en relatief goedkope EV de das om. In 2020 en 2021 zouden we dan weer kunnen genieten van een elektrische BMW omdat dan de iX3, i4 en iNEXT op de markt komen. Maar de i3 lijkt met zijn ‘tussen-wal-en-schip-positie’ niet de auto te zijn die BMW van de ondergang gaat redden.

Toch wil BMW de auto niet direct afschieten. De nieuwe CEO van het merk Oliver Zipse ziet er juist wel brood in om de auto nog een paar jaar langer op de markt te houden. Het potentieel is er, het moet er met een laatste update nog even uitgepeuterd worden. Zoals gezegd, je hebt een voordelige EV in de markt, waarom zou je daar niet van profiteren? Bovendien bewijst bijvoorbeeld Renault dat het gewoon kan. De ZOE is misschien wel de dinosauriƫr van de compacte EV, toch is dat door de laatste update de meest potente EV in zijn prijsklasse.

Ook nieuwe concurrenten zouden er iets mee te maken kunnen hebben. BMWBlog denkt dat de oorzaak deels ligt bij de nieuwe Volkswagen ID.3. Op papier een zeer vergelijkbare auto, ware het niet dat de ID.3 groter, goedkoper en ruimer bedeeld qua actieradius is. Als je de vergelijking wil maken tussen een VW en een BMW, delft in dit geval de i3 het onderspit. Daar is reden voor rectificatie.

Zipse durft de i3 zelfs al een icoon te noemen. “En dat al na zes jaar!” Die claim durven wij nog niet zo direct te bevestigen, maar het is een feit dat de i3 al sinds het begin erbij was. Dat heeft voordelen, maar zoals je kunt zien aan de kleine BMW in de praktijk heeft het ook een paar prominente nadelen. BMW moet het rijbereik opkrikken naar minstens 300-330 km en dan zien we wel weer verder. (via Frankfurter Allgemeine Zeitung)