Lewis Hamilton zit er eventjes helemaal doorheen

Het is ook allemaal niet makkelijk als aanstaand zesvoudig wereldkampioen.

Afgelopen weekend mochten we met zijn allen kijken naar de Grand Prix van Japan. Het was voor Mercedes een bijzonder belangrijk weekend, want ze konden voor de zesde keer op rij wereldkampioen worden.

Dankzij een overwinning van de uitstekend presterende Valtteri Bottas en een derde plaats voor Lewis Hamilton, kon de Mercedes coureurs de constructeurstitel veilig stellen. Een zeer verdiende titel, want het verschil met de andere teams is vooralsnog erg groot.

Je zou onwillekeurig kunnen aannemen dat Lewis Hamilton uitermate in zijn nopjes is, maar niets is minder waar. Naast Formule 1 coureur is Hamilton een enorme social media persoonlijkheid. Met zijn gedrag en invloed kan en wil hij de wereld tot een betere plaats op aarde maken. Zo plaatst hij foto’s van zichzelf in onderbroek op Instagram en probeert hij zijn volgers te attenderen op eeneerlijkheid in de wereld. Maar na het niet winnen van een Formule 1 race, zat Hamilton er blijkbaar helemaal doorheen. Zo meldt de BBC.

Volgens de oud-werkgever van Jeremy Clarkson heeft Hamilton peinst Hamilton erover om alles maar op te geven. Jazeker, Hamilton gaat full-drama queen waar ze bij RuPaul’s dragrace nog een puntje aan kunnen zuigen:

Of Sebastian Vettel hem geholpen heeft met de post, is niet bekend. De posts zijn overigens inmiddels verwijderd. Dat gebeurt wel vaker als men dingen meldt via het Instagram, Facebook of Twitter, die niet altijd even handig zijn. Net zoals dat appje naar je ex-vriendin dat je na het drinken van twee flessen Merlot het toch weer een keer wil proberen. Maar Hamilton had nog meer te zeggen. Zo spoort hij iedereen aan om veganistisch te worden, naar eigen zeggen is het de enige manier om deze planeet te redden. Lewis is op het moment erg treurig als hij ziet wat er van de wereld terecht komt. Hij denkt dat het voortbestaan van het menselijk ras meer en meer een issue wordt als we op deze manier met onze voorraden omgaan.

De Britse vijfvoudig wereldkampioen geeft verder aan dat opvoeding en opleiding belangrijker dan ooit zijn. Het heeft Hamilton 32 jaar gekost om erachter te komen hoe slecht het met de planeet gesteld is. De post verscheen gisteren, maar werd vrij snel daarna ook weer verwijderd. In Japan was Hamilton behoorlijk actief op social media om milieukwesties als walvisjagen aan de kaak te stellen. Hamilton raadt iedereen aan niet naar dolfijnenshows te gaan als je op vakantie bent. Dus tijdens de GP van Zandvoort is het handig om weg te blijven van het Veluwemeer.

De gekozen afbeeldingen zijn van de spaarzame momenten dat Valtteri Bottas beter presteerde an Hamilton.