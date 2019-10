Chevrolet Tahoe ‘K5 Blazer’ is een omgekeerde restomod

Is het daarmee een 'modresto'?

Amerikanen zijn kennelijk gek op retro. Zo was er een tijdje geleden een gloednieuwe F-150 die een retro-jasje aangemeten kreeg. Of een RAM 1500 die met het patroon van een welbekend bekertje helemaal in een nineties vibe kwam. Het gebrek aan zorgen wat je bij een nieuwe auto krijgt, met het gevoel van een oude(re) auto spreekt mensen wel aan. Je kan dan gaan restomodden: pak een stokoude auto en restaureer hem (resto) en daarna pas je hem aan met hedendaagse technieken om er iets meer uit te halen (modden). De creatie die we nu te zien krijgen lijkt dat precies om te draaien.

De basis is namelijk juist een gloednieuwe auto. Een Chevrolet Tahoe, de net niet grootste SUV van Chevrolet op het moment. Voor grote gezinnen of mensen die een hoop ruimte willen is het de Amerikaanse auto bij uitstek, maar de laatste generatie gaat mee vanaf 2015 en is daarmee niet bepaald oud. Wat wél oud is, is de voorganger van de Tahoe an sich: de Chevrolet K5 Blazer. Een typische jaren ’80 SUV met de iconische stijlelementen van die tijd.

Voor SEMA 2019 heeft een Amerikaans bedrijf de twee werelden gecombineerd, maar dan dus andersom. Niet door een K5 Blazer te moderniseren, maar door een gloednieuwe Tahoe de stijlelementen van de K5 Blazer te geven. Het resultaat is niet verkeerd.

Wat is nou typisch retro? Veel chroom, waaronder de bumpers die geen deel uitmaken van de carrosserie. Simpele vormen, vooral hoekig en recht-toe-recht-aan. Weinig poespas. Oh, en zoals het de auto’s van die tijd betaamt: two-tone lak en het woord Chevrolet groot achterop.

Er werd kosten noch moeite bespaard om deze auto daadwerkelijk als een K5 Blazer uit te dossen. Zoals gezegd, het resultaat mag er zijn. Uiteraard is de techniek en daarmee de carrosserie nog gewoon Tahoe, dus dat verraadt dat je niet met een originele K5 te maken hebt. Maar verder klopt hij helemaal. De hele voorkant, achterkant en zelfs de chromen deurgrepen aan de zijkant laten niet makkelijk doorschijnen dat het een Tahoe betreft.

Het bedrijf achter deze creatie heet Flat Out Autos. Een mooie verademing op de SEMA-show, waar voornamelijk heftig getunede auto’s centraal staan. Deze K5 Blazer is ook heftig getuned, zonder schreeuwerig resultaat.

