Als ze bij Mercedes-AMG een tank zouden maken..

Dan was dit waarschijnlijk de uitkomst geweest.

De Mercedes GLE Coupé is, op zijn zachtst gezegd, niet de mooiste Mercedes van het huidige gamma. Nou, dat kan nog veel lelijker, aldus het Poolse Auto Dynamics. Het bedrijf is volledig over de top gegaan en heeft van de GLE 63 S een mammoet op wielen gemaakt, voor zover de AMG dat van zichzelf nog niet was.

De twin-turbo 4.0 V8 is flink aangepakt. Het motorblok levert nu maar liefst 806 pk en 1.181 Nm koppel. Hierdoor sprint het gevaarte in slechts 3,25 seconden naar de honderd, wat achterlijk snel is voor een auto van dit formaat. 0-200 km/u doet de GLE in 7,8 seconden. Uiteindelijk is de koek pas op bij 336 km/u. Auto Dynamics heeft dit resultaat weten te behalen door onder meer nieuwe turbo’s, een nieuw uitlaatsysteem, de ECU en de versnellingsbak aan te passen. De standaard automaat van de Mercedes-AMG weet prima om te gaan met de nodige power, maar krachten boven de 1.000 Nm zijn niet grappig meer voor de techniek.

Het uiterlijk is zeker niet onaangetast gebleven. De Mercedes-AMG rolt op 23-inch jetsers van Vossen en verlagingsveren van Brabus. De bodykit is afkomstig van Top Car. De tuner omschrijft de auto als Project Inferno. Een prima benaming, want de hondslelijke SUV mag wat deze schrijver betreft direct in de fik.