Bugatti Chiron met apart setje velgen

Het moet je smaak maar zijn..

Een beetje tuningliefhebber kent de velgenfabrikant Vossen Wheels. De ene keer pakt het erg slecht uit, zoals hier. Op andere momenten maken ze zelfs van een plug-in hybride Audi A3 een koppendraaier. Over het algemeen ontwikkelen ze opvallende setjes, vooral als je een dik budget hebt. Dat is het geval bij de eigenaar van deze Bugatti Chiron.

Je vindt het geweldig, of je bestelt liever andere exemplaren. Voor mij geldt dat laatste, want de Chiron heeft naar mijn mening subtieler lichtmetaal nodig. Een Bugatti komt sowieso niet onopgemerkt voorbij, laat staan deze Chiron met Vossen-velgen. Gelukkig zijn er ook andere spelers op de velgenmarkt, waaronder Forgiato. Hun setje lijkt beter aan te sluiten op het carrosseriedesign, meer info in dit artikel.

Bevalt het Vossen-setje jou ook niet helemaal? Dan hebben ze ook andere velgen voor je (zie hierboven), al zijn die wel voor de verouderde Veyron. Om eerlijk te zijn, kan de Veyron wél agressief ogende wielen hebben. In mijn ogen althans. Op de voorste as vinden we 20 inchers, terwijl achter 21 inch-exemplaren zijn gemonteerd. Erg cool!