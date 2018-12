Dit zijn de 14 duurste voorwielaandrijvers van Nederland

Zoveel euro's en nog steeds moeten de voorwielen alles oplossen.

Volgens sommige auteurs (en toegegeven: velen anderen) is achterwielaandrijving het meest premium wat je maar kan overkomen. Achterwielaandrijving is voor hen het antwoord op alles. Elke auto wordt beter van achterwielaandrijving. Echter, in veel gevallen wegen de beperkte voordelen van RWD niet op tegen die van voorwielaandrijving.

Met name de Mini toonde aan dat er enorm veel te winnen was op het gebied van voorwielaandrijving. Dan zijn de motor, de aandrijving en de transmissie aan de voorkant, de rest van de ruimte kun je gebruiken voor inzittenden en hun bagage. Niet handig als je wil gaan driften, wel als je dagelijks een auto nodig hebt voor praktische doeleinden. Onlangs maakten we een lijstje met vooral goedkope achterwielaandrijvers. Dat was drie keer niets: geen uitrusting en geen uitstraling. Het allerergste was nog dat je nauwelijks voldoende vermogen had om de voordelen van achterwielaandrijving te kunnen bemerken.

We trappen (totaal niet willekeurig) af bij 64.000 euro:

Volvo V90 T5 Geartronic Inscription

64.015 euro

Vroeger stond ‘T5’ voor een epische klinkende vijfcilinder, stoere huisvaders en bakken onderstuur. Tegenwoordig kun je die motor wegschrappen. De huidige T5 klinkt niet meer zo goed als voorheen, maar slecht is het zeker niet. Het is gewoon ‘een motor’. Wel eentje die meer vermogen en koppel levert dan zijn iconische voorganger, en zuiniger is. De Inscription uitvoering zit lekker ruim in zijn spulletjes. Als je kijkt naar de prijs-kwaliteit-prestatie ratio dan is de Volvo V90 een solide aanbieding. Stiekem ook een gaaf ding om te zien. Er zijn ook auto’s die níet uit Duitsland afkomstig zijn.

Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI S-Tronic design (B9)

65.290 euro

We moeten niet alles terug rekenen naar de jaren ’90. Zowel qua cilinders als qua guldens. De Audi A5 Cabrio kost namelijk 143.880 guldens. Dan heb je een niet eens een compleet uitgeruste Audi A5, maar een uitvoering met crisis-wielen en begrotingstekort-bekleding: Twin Leder. Dat moet eruit zien als leer en is ‘net zo mooi en net zo goed’. Juist. Daarom staan ‘Milano’ leder en Alcantara/leder in de optielijsten. Verder is het op zich best een aardige auto, maar bij de concurrentie krijg je de aandrijving op de goede wielen, terwijl de Audi A5 zijn krachten over de voorwieltjes moet zien kwijt te raken.

Kia Sorento 2.2 CRDi 2WD ExecutiveLine (UM)

66.020 euro

Een vreemde eend in de bijt die we nog gaan tegenkomen. De Kia Sorento van de derde generatie is eigenlijk een prima bak. Als je in een land leeft waar de belastingtarieven niet compleet uit zijn verband zijn gerukt, dan heb je voor een relatief laag bedrag een grote crossover met een zeer ruime uitrusting en een hoge mate van betrouwbaarheid. Omdat de auto op papier een hoge uitstoot heeft, wordt de auto dermate zwaar belast dat het geen zin heeft ernaar te kijken. Je spekt vooral de staatskas met het aanschaffen van een Kia Sorento. Om de auto iets voordeliger te maken is er een ‘2WD’-uitvoering, maar ook die is duur genoeg om dit lijstje terecht te komen.

Audi TT Roadster 2.0 TFSI Competition (8S)

68.730 euro

De reden waarom we begonnen zijn met het lijstje. De Audi TT van de eerste generatie was een briljante auto. De TT zag er geweldig uit, had een beeldschoon interieur, veel vermogen en was relatief betaalbaar. De huidige TT Roadster is een prima opvolger, maar bijna 70 mille voor een auto die op een Golf-basis staat, voelt gewoon niet goed. Zeker niet omdat er nog met gemak 10-15 mille aan opties op kunnen die best standaard hadden mogen zijn. Ook heb je maximaal een viercilinder, dus een auditief genoegen (pon intended) is het ook niet. Dit lijstje haalt ‘ie wel.

Citroën Jumpy SpaceTourer XL BlueHDi 150 Business Lounge

69.299 euro

Dit is een aparte categorie in Nederland. Ondanks de redelijke luxe aankleding, is het geen MPV. Het is een busje dat voorzien is van een paar banken voor personenvervoer. Alleen voor taxibedrijven zijn dit soort auto’s interessant, want zij kunnen de BPM terugvorderen. Althans, als ze snel zijn. De overheid wil hier óók BPM over gaan heffen onder de noemer milieumaatregel. Dat er nog geen milieuvriendelijke alternatieven zijn en dit soort auto’s nauwelijks verkocht wordt, maakt niet uit. PAK DE PERSONENBUSJES AAN!!!! Daardoor kunnen wij niet genieten van de drievingerige strandeend. De Citroen Jumpy is het blikgeworden kwaad voor ons verwoeste milieu.

Land Rover Discovery Sport eD4 E-Capability HSE Luxury

69.470 euro

Land Rover is toch het merk van ‘The Best 4x4xFar’. Helaas gaat die pet niet altijd meer op. Het zal waarschijnlijk als een enorme schok binnenkomen, maar deze auto’s worden dus bijna niet voor offroad-activiteiten gebruikt. Sterker nog, deze auto’s doen bijna nooit waar ze voor ontworpen zijn. Althans, als je de folder mag geloven. Stiekem zijn deze auto’s er gewoon om semi-trieste huisvrouwen te vervoeren van geitenkeutel-koffieboon-barista naar yoga-instructeur. Daar heb je geen vierwielaandrijving voor nodig. Kies je de HSE-uitvoering bij deze Discovery ‘Sport’, dan heb je de geknepen ‘eD4’-motor met een hoop uitrusting. Voor 70 mille heb je dan een redelijke auto voor de deur staan. Wie koopt/least/huurt dit? Een voorwielaangedreven Land Rover is een Patatje Met zónder mayonaise. Het hoort niet.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 2WD Premium (TM)

70.026 euro

Bij deze auto is het een beetje gelijk aan die van de Kia Sorento. Niet alleen omdat het een Aziatische crossover is met een grote viercilinder dieselmotor en voorwielaandrijving, maar vooral omdat het dezelfde auto is, eigenlijk. De Hyundai is 4 mille duurder en ietsje nieuwer, dit model is namelijk net geïntroduceerd. De tijden dat ‘Hyundai’ een betere naam had dan ‘Kia’, liggen alweer ver achter ons, toch? De Kia ziet er eigenlijk stoerder uit en is dus goedkoper, maar nog altijd te duur. Wie dus gekozen heeft voor de Hyundai zal waarschijnlijk de verkoopdirecteur zijn bij, eh, een grote Hyundai dealer.

Hyundai Nexo FCEV Plus Pack

73.142 euro

Ondanks dat het een lijstje is met de duurste voorwielaandrijvers, is de Hyundai Nexo FCEV ook een ‘goedkoopste van Nederland’. het is namelijk de goedkoopste auto met brandstofcel. Er is een hoop discussie of het nu wel of niet de brandstof van de toekomst is, maar het is weer een stapje vooruit. Met de ix35 (Tuscon) was Hyundai overigens al hevig aan het experimenteren met een dergelijke aandrijflijn.

Audi A7 45 TSI

€ 74.170

Een Land Rover zonder vierwielaandrijving is dus nicht im frage, eigenlijk. Maar hoe zit het met een grote, hoog in de markt staande Audi. Als je kijkt naar de concurrenten van de Audi A7 zijn ze allemaal uitgerust met aandrijving op de achterwielen. Zelfs de Kia Stinger is een achterwielaandrijver. Als zij het kunnen, waarom Audi niet? Simpel, omdat de Audi A7 gewoon een A6 liftback is en het ze niet uitmaakt. Laat klanten er een S-Line pakketje opzetten en ze zijn blij met hun auto. Het maakt de mensen niet uit. Of dat het automotive failliet betekent van het gefortuneerde clientèle of dat er kwaadaardige genieën aan het werk zijn bij Audi is niet duidelijk, misschien is het een combinatie van die twee.

Peugeot Traveller LWB 2.0 BlueHDI 180 Business VIP

74.729 euro

De Peugeot wat? Ja, deze lijst zorgt ervoor dat de personenwagen-uitvoeringen van busjes goed vertegenwoordigd zijn. De Traveller is de personenwagen-variant van de Peugeot Expert. Dit is de meest luxe uitdossing met de dikste motor. De 2.0 diesel is goed voor 177 pk en zorgt ervoor dat de auto 185 km/u weet te halen. Dan moet je wel de versie met de achttrapsautomaat hebben. Aan luxe komt het je niets tekort in deze auto, maar kom op hé, mag het voor 75 mille?

Ford Tourneo Custom L2H1 170 pk Titanium

75.404 euro

Jazeker. Wéér een busje. De Tourneo Custom is de personenwagenversie van de Transit Custom. Die auto staat bekend als een van de beter sturende busjes. Nu is dat een vrij laag doel om te stellen, maar toch. Er is zelfs een ‘Sport’-uitvoering geweest met racestrepen. Veeg ons maar af. Als B.A. Barracus nu nog huuropdrachten deed, was dit het A-Team busje geweest. Mocht je niet weten wat het ‘A-Team’ is, kijk even dit filmpje.

Toyota Proace Verso Long 2.0 D-4D Executive

76.030 euro

Vroeger was er altijd een duidelijke afscheiding: Europese busjes die op zich wel goed waren en de Toyota busjes die gemaakt waren om enkele oorlogen en Apocalypsen te overleven. Das war einmal. Tegenwoordig is het net als de Aygo, een product dat in samenwerking wordt gebouwd met Peugeot en Citroen. Met andere woorden, wij zijn hier woorden aan het invullen om aan te geven dat de ProAce niets meer of minder is dan een Peugeot Traveller. Je hebt er verder niets aan om het te weten, geen weldenkend mensen zet immers zijn handtekening onder het koopcontract van een dergelijke auto.

Toyota Mirai FCV Executive

79.990 euro

De Toyota Mirai is een bijzonder vehikel. Ten eerste omdat de auto er gewoon is. Elke fabrikant heeft wel een voorbeeld van een concept waarin ze iets milieuvriendelijks doen. Dat is net zoiets als een autowebsite voor petrolheads die een ‘EV-10-daagse’ gaat houden. Dan is er aandacht aan besteed en kunnen we weer over tot op de orde van de dag. De Mirai wordt gewoon gebouwd (in de fabriek waar de Lexus LF-A ook vervaardigd werd) en kan besteld worden voor een redelijk hoog bedrag. Dat de auto niet meer milieusubsidie krijgt, is ons een raadsel.

Fiat Ducato Panorama L2H2 35 3.0 Natural Power

90.591 euro

Nog zo’n auto die alleen interessant is voor vervoerbedrijven. De Fiat Ducato Panorama is al sinds jaar en dag de personenauto-variant van de middelgrote besteller. Nou ja, middelgroot. De extra lange (L2) en extra hoge (H2) Ducato is gewoon deugdelijk vervoer voor als je veel mensen moet meenemen. Ondanks de schone intenties van de aandrijving (hoe schoon klinkt ‘Natural Power’?) is de auto behept met een beetje BPM. Dus mocht je enorm vruchtbaar zijn: je bent gewaarschuwd! Je zult financieel moeten bloeden om je kroost naar de GGZ-afspraak te rijden in een busje.

Volkswagen Multivan L1H1 2.0 TDI 204 pk Highline

94.590 euro

Wederom een slachtoffer van de belastingdienst. Er wordt zo veel geld geheven op deze auto, dat deze in principe onverkoopbaar is. Dat doel is dan bereikt, want de kans is groot dat de auto wel in de prijslijsten staat, maar nooit en te nimmer op kenteken gezet zal worden. Als je bijna een ton stuk gaat slaan op een VW-busje, dan moet je stemrecht je eigenlijk ontnomen worden. Dan heb je ze niet meer op een rijtje. Toch, dankzij de komedianten bij de overheid (of de Nederlandse VW-importeur) staat deze auto wel bijna op de hoogste positie in dit lijstje.

BONUS: Die Audi A7 van net, maar dan met álle* opties

heel veel euro’s

De vergelijking is natuurlijk niet helemaal eerlijk, zo kunnen we concluderen. Die busjes gooien nogal roet in het eten (en volgens de overheid ook heel veel in de lucht). De meeste andere auto’s staan behoorlijk hoog in de prijsrange, met navenante uitrusting. Stap in de Kia Sorento of Volvo V90 en het zal je niet snel ergens aan ontbreken. Bij de Audi’s is dat een ander verhaal. We zijn allemaal bekend met hoe krankzinnig duur een Audi kan worden. Enerzijds omdat ze schrijven met een vork (een vinkjes resulteert in vier vinkjes), anderzijds omdat er zo ontiegelijk veel mogelijk is. Of je er wat aan hebt is een ander verhaal. Zelf kwamen we uit op een prijs van een kleine 140 mille voor een viercilinder met voorwielaandrijving.