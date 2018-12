“Vlaanderen komt met kilometerheffing op ALLE wegen”

Fijne feestdagen, allemaal.

Al lange tijd kijkt de Vlaamse regering naar allerlei opties om het vreselijke fileprobleem aan te pakken. Hoewel de oplossing pas halverwege het volgende decennium geïmplementeerd zal worden, lijkt de kogel deze week door de kerk te zijn gegaan. Als we Belgische zakenkrant De Tijd moeten geloven, is het enige vatbare scenario nog een invoering van een kilometerheffing – en wel op iedere weg.

De Tijd beschrijft dit vannacht in een artikel, waarin het spreekt over een zeker vooronderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering. Volgens de krant is het onderzoek enkel en alleen gericht op één van de twee mogelijkheden: rekeningrijden op alle wegen.

De andere optie is, of in dit geval was, een situatie waarin er slechts een kilometerheffing zou gelden op gedeelten van het wegennet waar het gruwelijk druk was. Het meest voor de hand liggende voorbeeld vinden we in de ring van Antwerpen, waar je in grofweg een uur een behoorlijke achterstand kunt oplopen t.o.v. de vlottere slak. Schijnbaar heeft de regering dit idee in ieder geval opgegeven, omdat dit de kans op sluipverkeer enorm zou vergroten, waardoor elders weer files zouden ontstaan.

Zelfs als er op iedere weg van de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) een kilometerheffing ingevoerd zal worden, hoeft dit nog niet te betekenen dat overal ook daadwerkelijk evenveel betaald zal moeten worden. Er worden bijvoorbeeld constructies overwogen waar er tijdens de spitsuren een hoger tarief geldt of dat drukke wegen duurder zullen zijn.

Dit alles gezegd hebbende is nog allesbehalve zeker of het ook daadwerkelijk gebeuren zal. Het is namelijk een initiatief van mobiliteitsminister Ben Weyts. De Vlaamse regering zal uiteindelijk de beslissing moeten nemen. Een dergelijk gevolg zullen we op zijn vroegst pas in 2024/2025 voelen.

