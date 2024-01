Alsnog een Mercedes-AMG One bezitten is een duur grapje

De kans is vrij groot dat je achter het net hebt gevist met het kopen van een Mercedes-AMG One. Het kan alsnog, voor echt heel veel geld.

Als de wiskunde ons niet in de steek laat, is de kans ongeveer 0,000003 procent dat jij een Mercedes-AMG One bezit. De hypercar van Mercedes met F1-techniek bleef namelijk bij een zeer gelimiteerde 275 stuks. En dan rekenen we zelfs mee dat er al twee bij dezelfde eigenaar zijn: Lewis Hamilton heeft twee One’s gekocht. Al is de tweede voor zijn vader. Maar goed, veel groter dan een getal met minstens vijf nullen achter de komma is de kans dus niet.

Alsnog

Je kan het dus ook zo zien: vandaag heb je de kans om bij die 0,00003 procent van de wereld te horen. Voor het eerst, in ieder geval de enige op dit moment, staat er een Mercedes-AMG One te koop voor de gewone man die helaas niet een productieslot kreeg bij Mercedes. Dat gaat je wel wat kosten.

AMG One

Allereerst: wat is de One, nog steeds beter bekend onder de feitelijk onjuiste naam Project One, ook alweer? Het is het project van Mercedes om de techniek van de F1-bolide van Lewis Hamilton en George Russell naar de straat te brengen. Al stamt het project uit 2017 en werd des tijds nog gesproken over ‘de bolide van Hamilton en Bottas’. Het heeft namelijk, net als concurrent Aston Martin Valkyrie, meer dan vijf jaar geduurd om de auto aan klanten te leveren. De wereld kreeg er namelijk pas lucht van in 2017 (en daarvoor heeft er al ontwikkelingswerk plaatsgevonden) en pas in 2023 hebben klanten de auto voor het eerst in handen kunnen krijgen.

F1-motor

We noemden al even de Valkyrie, waar de F1-referenties eigenlijk niet veel verder gaan dan invloed van Adrian Newey en Red Bull Racing. De motor van de Valkyrie is namelijk een 6.5 liter Cosworth V12, een motortype wat we al twee decennia niet meer in de F1 hebben gezien. De AMG One laat zien wat er gebeurt als je wél een F1-motor pakt. De One heeft dezelfde 1.6 liter V6 die je vindt in de Mercedes F1-auto’s. Mercedes heeft nooit echt bekend gemaakt of de motor dezelfde evoluties heeft ondervonden als de echte F1-auto: ten tijde van de onthulling van de Project One was de W08 de nieuwste F1-auto, tegenwoordig zijn we al zes jaren en evoluties verder met de W14.

Wel is bekend dat in de AMG One de motor wordt bijgestaan door vier elektromotoren die een totaalplaatje van 1.063 pk realiseren. Dankzij een gewicht van 1.695 kg vallen de 0-100 tijd (2,9 seconden) en de topsnelheid (352 km/u) ogenschijnlijk tegen, maar niks staat in de weg dat de Mercedes-AMG One het huidige ‘Ringrecord in handen heeft voor straatauto’s. De F1-techniek gaat ook verder in zaken als de aerodynamica, met net als in de F1-auto’s instelbare DRS en vele actieve spoilers en luchtgaten rondom.

Occasion

Genoeg over de auto, we moeten het even hebben over de Mercedes-AMG One die elke sterveling kan bemachtigen. Het gaat om dit zwarte exemplaar met een W14-esque sterretjes-livery. Hij is gebouwd in 2024 en heeft 0 kilometer op de klok, waarmee het lijkt alsof een Dubaise rijkaard een productieslot kreeg en hem gelijk weer wil doorverkopen. Wat contractueel overigens niet mag, dus wellicht dat de meerprijs van deze AMG One de rechtskosten gaan betalen voor de persoon in kwestie.

F1rst Motors in Dubai, die de auto aanbiedt, communiceert namelijk geen prijs, alleen de info. Uncrate heeft echter ontfutselt dat de firma er 5.445.000 dollar voor wil zien, een grove 5.010.000 euro. Nou was de One sowieso al niet goedkoop, maar dit is bijna het dubbele. Zoals gezegd kan de dealer daarmee mooi de niet-verkopen-clausule (al dan niet via een aanklacht) afkopen.