Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Huracán Sterrato

De Huracán Sterrato in zijn natuurlijk habitat: de binnenstad.

Een opgehoogde supercar, het lijkt een heel tegenstrijdig idee. Totdat je bedenkt dat supercars veel vaker gebruikt worden voor flaneren in de binnenstad dan voor trackdays. En dan is het eigenlijk heel handig als je een supercar hebt die moeiteloos drempels kan trotseren.

Deze Huracán Sterrato is dan ook gespot op een plek waar deze auto heel goed tot zijn recht komt: Amsterdam. Deze auto is in augustus op kenteken gezet en wordt dus ook gewoon in de winter gebruikt. Want een Sterrato is natuurlijk geen supercar die in de winterstalling verdwijnt.

We lieten deze auto als eens eerder de revue passeren, want dit was het eerste exemplaar op Nederlands kenteken. Inmiddels is daar een tweede bijgekomen, maar het is nog steeds een zeldzame verschijning. Er worden ook ‘maar’ 1.499 exemplaren gebouwd.

Waar de vierwielaangedreven Huracán EVO 640 pk heeft, houdt de Huracán Sterrato het bij 610 pk. Ook ruim voldoende natuurlijk, en de Sterrato is toch niet de snelste Huracán. De topsnelheid is beperkt tot 260 km/u. Dat zal vast iets met de banden te maken hebben.

De eigenaar van deze Sterrato heeft wel voor de minst opvallende kleur gekozen, want in het matzwart vallen de wielkastverbreders een stuk minder op. Op iedere andere kleur steken deze heel erg af tegen de carrosseriekleur.

Desalniettemin is een Huracán Sterrato een bijzondere spot. Spotter @marcel050 pakt deze week daarom de Autoblog Spot van de Week. Hij krijgt als aandenken een Autoblog-muts of -pet naar keuze thuisgestuurd.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje op deze plek!

