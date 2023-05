Mercedes-AMG One doet boem op snelweg

Deze Mercedes-AMG One kan weg.

De Mercedes-AMG One is een slordige 2,5 miljoen euro kostende hypercar met de motor van de Formule 1 auto van Lewis Hamilton. Slechts 275 exemplaren produceert het merk er. Allemaal met de hand. In ieder geval minus één, want dit exemplaar is niet meer.

Op de M6 vlakbij Stafforshire werd deze Mercedes-AMG One verplaatst van punt A naar punt B op een trailer. Toen opeens “zonne grote vuurbal jonguh” en wat rest is een verkoold frame en een hoopje as. Die krijgt zelfs Stipt niet meer fabrieksnieuw.

De brand lijkt ontstaan in de de hybride motor en Mercedes doet onderzoek. De motor was namelijk uitgeschakeld en de auto stond op een trailer. Op dit moment is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Mercedes-AMG One brand

In betere tijden (lees niet in de fik) ziet een Mercedes-AMG One er zo uit als op de foto hierboven. De auto op de foto komt uit Duitsland en is niet het verkoolde exemplaar uit Engeland.

De hypercar tikt in slechts zeven seconden de 200 km/u aan. Het sprintje naar de honderd is in 2,9 seconden voltooid. De topsnelheid ligt op 352 km/u.

De assemblage van de 1.6-liter V6 turbo en vier elektromotoren vindt plaats in het Mercedes‑AMG High Performance Powertrains in Brixworth. Dezelfde toko waar ook de Formule 1-motoren van Mercedes tot leven komen. De laatste hand aan de One wordt vervolgens gelegd in Coventry.

Het systeemvermogen ligt op 1.063 pk. Dankzij de 8.4 kWh grote accu is het ook nog mogelijk om tot 18 kilometer volledig elektrisch te rijden. De One heeft vierwielaandrijving en komt met een automaat met zeven verzetten. Aan deze exclusieve hypercar hangt een prijskaartje van zo’n 2,5 miljoen euro.

Nu maar goed onderzoek doen naar wat de oorzaak is. Mocht je nu zelf zo’n apparaat hebben en geïnspireerd zijn door de miljonair die zijn McLaren in zijn penthouse heeft gezet, denk er nog even over na. Als de Mercedes-AMG One zo maar in brand kan vliegen wil je die in ieder geval niet in je woonkamer.

via: The Sun