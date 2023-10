Mercedes onthult een volledig elektrische AMG One

Deze Mercedes AMG One kan volledig elektrisch rijden!

Plastic bouwstenen, al dan niet met technische verbindingsstukken, die je middels een bouwtekening stap voor stap in elkaar kan zetten. En een autofabrikant die samenwerkt om met deze stukjes een replica te maken van één van hun modellen. Dan heb je het natuurlijk over… CaDA.

Ja, je zou verwachten dat LEGO weer een samenwerking is aangegaan. Niet dus, het is CaDA. Een wat vaag verhaal, want de onderdelen zijn zo goed als identiek en schijnen zelfs compatibel te zijn met LEGO-onderdelen. CaDA is een Chinees bedrijf en het lijkt erop dat die de kopieerwetten een beetje ondermijnen.

Dat even wat betreft de bouwstenen zelf, want je kan er wel een gaaf model van maken. Mercedes sloeg de handen ineen met de bouwstenenfabrikant om een 1:8 model uit te brengen van de AMG One. Hij bestaat uit 3.295 onderdelen en is 57 centimeter lang.

Techniek

Zoals de betere LEGO Technic sets zit de Mercedes-AMG One door CaDA vol met technische snufjes. Waaronder de aandrijving. Deze AMG One is radiografisch bestuurbaar dankzij een set e-motoren, eentje voor de voorwielen en eentje voor achter. Om een beetje gang te krijgen in het grote model is er zelfs sprake van een tweetraps transmissie.

Met knopjes op de afstandsbediening kun je ook de deuren elektrisch openen en er zit bedienbare verlichting op.

Kopen

Wel de LEGO-experience dus, maar dan met een soort LEGO-kopie. Normaliter doe je dat meestal om de prijs wat te drukken, maar voor de Mercedes-AMG One van CaDA geldt dat niet perse. Hij moet namelijk nog steeds 292 dollar (278 euro) kosten.