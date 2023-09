Niet een, twee maar vier keer de Mercedes-AMG One bij elkaar!

Hier zijn niet vier steenrijke eigenaren van een AMG One te zien. Nee, niets van dit alles. Het konvooi is een rijtje testauto’s van Mercedes-AMG. Want hoewel de One inmiddels uitgeleverd wordt aan klanten, onderneemt het Duitse merk nog steeds tests met de bijzondere hypercar.

Videocredit: Pistons Brothers via YouTube